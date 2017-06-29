Порошенко: Война на Донбассе – не в интересах Путина

29.06.2017 09:04

По словам президента, Владимир Путин совершенно непредсказуем, он может начать действовать где угодно

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что война на Донбассе не в интересах президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Le Figaro, перевод которого опубликовало Inosmi.

На вопрос о том, какой будет следующая цель Владимира Путина в регионе, Порошенко ответил, что Путин "совершенно непредсказуем".

"Владимир Путин совершенно непредсказуем, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Он может начать действовать где угодно. Если бы мне раньше сказали, что он захочет аннексировать Крым и напасть на Донбасс, я бы ни за что не поверил. Просто потому, что эта война — не в его интересах. Единственный человек в мире, который знает, что будет делать Владимир Путин в ближайшие месяцы, — это сам Владимир Путин", – заявил президент.

Как сообщалось, ранее Порошенко обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном противодействие российской агрессии в отношении Украины.

Источник: http://www.segodnya.ua



