Послы ЕС одобрили соглашение об ассоциации с Украиной

29.06.2017 20:00

Ожидается, что евроминистры окончательно одобрят Соглашение 11 июля

Послы стран-членов Европейского Союза дали "зеленый свет" Соглашению об ассоциации с Украиной. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил репортер "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, евроминистры окончательно одобрят Соглашение 11 июля – в таком случае Ассоциация вступит в силу 1 сентября.

Источник: http://www.segodnya.ua