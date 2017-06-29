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Послы ЕС одобрили соглашение об ассоциации с Украиной

29.06.2017 20:00
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Послы ЕС одобрили соглашение об ассоциации с Украиной

Ожидается, что евроминистры окончательно одобрят Соглашение 11 июля

Послы стран-членов Европейского Союза дали "зеленый свет" Соглашению об ассоциации с Украиной. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил репортер "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, евроминистры окончательно одобрят Соглашение 11 июля – в таком случае Ассоциация вступит в силу 1 сентября.

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, ассоциация
 
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