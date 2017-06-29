Представление на арест Добкина: появилась реакция политика

29.06.2017 21:00

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин отреагировал на информацию об аресте

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

Так, политик утверждает, что готов к встрече с Генеральной прокуратурой. «Я в Украине, уезжать не собираюсь и готов ответить на любые претензии ГПУ», — пишет он.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил с инициативой лишить депутатской неприкосновенности Добкина. Позже стали известно, что Луценко внес представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Добкина.

Луценко отмечал, что в действиях Добкина усматривают признаки «умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением». «Оппозиционера» также обвиняют в содействии мошенничеству с целью захвата 78 га земельных участков в Харькове стоимостью более 220 млн грн.

Сам Добкин заявлял, что представление на снятие иммунитета можно расценивать как «давление на оппозицию». Он также говорил, что знает, как в ГПУ «срочно искали подходящие кандидатуры». «Как все произошло, у меня задокументировано. И я поделюсь этими данными, когда Генпрокуратура официально озвучит свои планы по представлению и передаст документы в Верховную Раду», — подчеркивал нардеп.

Источник: Politeka