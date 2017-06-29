Прогноз погоды: синоптик рассказала, когда отступит адская жара

29.06.2017 19:00

Погода в пятницу, 30 июня, в Украине будет жаркой, при этом на севере и центре страны будут идти грозовые дожди.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Днем на западе без существенных осадков. Также ничего существенного в южной части и на востоке, лишь на Харьковщине - отдельные локальные грозовые дожди", - отметила синоптик.

По словам Диденко, жара остается практически повсеместно и будет достигать +27 ... +34 градусов, лишь на западе фронт несколько сбросит градусы - до +25 ... +29.

В Киеве в пятницу температура воздуха будет достигать +30 ... +32 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 29 июня, в городах Украины:

Ужгород - +30 ... +32

Львов - +26 ... +28

Ивано-Франковск - +28 ... +30

Тернополь - +28 ... +30

Черновцы - +28 ... +30

Хмельницкий - +28 ... +30

Луцк - +26 ... +28

Ровно - +28 ... +30

Житомир - +30 ... +32

Винница - +30 ... +32

Одесса - +33 ... +35

Николаев - +33 ... +35

Херсон - +33 ... +35

Симферополь - +33 ... +35

Кропивницкий - +32 ... +34

Черкассы - +30 ... +32

Чернигов - +30 ... +32

Суммы - +30 ... +32

Полтава - +30 ... +32

Днепр - +32 ... +34

Запорожье - +33 ... +35

Донецк - +33 ... +35

Луганск - +33 ... +35

Харьков - +32 ... +34

Киев - +30 ... +32

На большинстве территории Украины безумная жара начнет спадать с воскресенья, 2 июля, сообщает Наталья Диденко.

Она отметила, что ослабление жары придет в западные области Украины уже в субботу.

"В воскресенье температура воздуха снизится в большинстве областей Украины, кроме юга и юго-востока. Там пока будет свирепствовать жара", - отметила Диденко.

Синоптик добавила, что в Киеве с начала следующей недели вообще будет прохладно - +21...+25 градусов.

"Так что держите голову крепко, потому что такой карамболь с температурой воздуха, что трудно держать равновесие. Но держим", - подытожила Диденко.

Источник: http://from-ua.com