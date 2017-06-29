Ряды «олимпийцев» редеют

29.06.2017 09:41

В летнее межсезонье донецкую команду уже покинули несколько ведущих игроков, и «процесс» этот, возможно, продолжится.

«Пробои» во всех линиях

«Первыми ласточками» были полузащитники Виталий Гемега и Игорь Жураховский, с котороми расторгли контракты «по обоюдному согласию сторон». На это никто особо не обратил внимания: оба пришли в «Олимпик» минувшей зимой, Гемега в весенней части сезона принял участие в четырёх матчах, Жураховский - только в одном, так что, как говорится, «невелика потеря».

Но вот дальше всё пошло уже гораздо серьёзней. Ушёл форвард Иван Матяж, который провёл за донецкую команду 90 матчей и забил 15 мячей. Затем - капитан команды и центральный «столп» обороны Дмитрий Гришко. Воспитанник донецкого футбола защищал цвета «Олимпика» на протяжении шести лет, внёс вклад во все успехи команды на высшем уровне и был одним из главных её «гвардейцев» (149 матчей, 8 голов во всех турнирах). Буквально через пару дней ряды «ушельцев» пополнили универсальный хавбек Андрей Богданов и защитник Ярослав Олейник, отыгравшие за «сине-белых» сезон 2016/17. На счету Богданова в чемпионате 23 матча и четыре гола (в том числе три в ворота «Днепра» - исторический первый хет-трик «Олимпика» в элитном дивизионе), Олейника - 20 матчей. Решил не продлевать контракт с донецким клубом и Антон Поступаленко. За два сезона атакующий полузащитник сыграл в футболке «Олимпика» 40 матчей, а в минувшем чемпионате с семью голами стал лучшим снайпером дончан.

Кроме того, по слухам, могут покинуть команду защитники Виталий Гошкодеря и Владимир Доронин. Пока так и не вернулся из отпуска Моха. Марокканец, который в первой половине прошлого сезона безуспешно пытался проявить себя в «Химнастике» (Таррагона) из испанской Сегунды, зимой вернулся в «Олимпик» и в весенней части чемпионата отыграл практически без замен. Сейчас у футболиста вроде бы есть заманчивое предложение из Китая. Кстати, это тот редкий случай, когда донецкий клуб имеет шанс получить пополнение в бюджет: Моха пришёл в «Олимпик» не свободным агентом, а за деньги, у него ещё полтора года контракта, так что и уйти он может только за определённую денежную компенсацию.

Причины такого «массового исхода», в общем-то, лежат на поверхности. Деньги. «У меня закончился контракт, который мы не стали продлевать. Это была общая инициатива, в том числе и я не захотел оставаться в «Олимпике». Почему уходят лидеры? Игроки, которые были в команде, неплохо себя проявили. Думаю, у них есть более интересные варианты продолжения карьеры. Считаю, из-за этого они не стали продлевать контракт», - Ярослав Олейник обрисовал ситуацию предельно ясно. И это можно понять. Футбольная карьера коротка, нужно успеть сделать финансовый задел и на будущее, которое для большинства игроков весьма неопределённо. Так что настойчиво искать заработки покрупнее - не только их право, но и, можно сказать, прямая обязанность.

Насколько хорош «журавль в небе»

Правда, «заработки покрупнее» ещё нужно найти, а дело это сейчас ох какое непростое. Из тех, кто покинул «Олимпик», пока более-менее «пристроен» только Гришко: он находится на просмотре в тренировочном лагере дебютанта российской Премьер-лиги «СКА-Хабаровск». У остальных - неопределённость. «Сейчас агент занимается моим трудоустройством. Хочется уже за границу поехать. Украину пока не рассматриваю. Но кто его знает, посмотрим», - говорит Олейник. «Я подыскиваю себе варианты. Не знаю, где это будет: Украина или заграница. Надо просто перезагрузиться. Пока не знаю, где окажусь. Идут разговоры, но контракта у меня на руках пока нет», - таково положение у Поступаленко. Может, конечно, я чего-то и не понимаю, но в «обычной» жизни человек сознательно рассчитывается с работы, только если уже имеет новый «плацдарм». Уходить «просто так» могут позволить себе крепкие мастера своего дела, стопроцентно уверенные в последующем трудоустройстве.

При всём уважении к вышеназванным футболистам, таких как они - пруд пруди, и очередь работодателей за ними не выстроится. Вот, например, Олег Гусев даже в свои 34 года может дать любому из них фору в мастерстве, и то в течение полугода после ухода из «Динамо» оставался невостребован. Да, заработки в «Олимпике» самые низкие в УПЛ, это все знают. Но, во-первых, эти деньги там выплачивают полностью и в положенный срок. А во-вторых, со всеми свободными агентами заключаются весьма лояльные контракты: человек всегда может уйти, если получит более выгодное предложение от другого клуба. Кстати, эти самые «выгодные предложения» не всегда означают улучшение благосостояния. Наобещать с три короба, а потом «кинуть» футболиста - это сейчас не редкость. Тот же Евгений Селезнёв, побывавший в прошлом году в «Кубани», может подтвердить.

Тем не менее, игроки предпочитают синице в руках журавля в небе. И дело не в конкретном «Олимпике», это проблема сейчас общая. Не могу говорить «изнутри», но со стороны кажется, что многие футболисты до сих пор не «въехали» в коренное изменение наших реалий. Вот слова того же Поступаленко: «Президент сказал, что финансовые условия останутся такими же, как в прошлом сезоне, несмотря на выход в еврокубки. Но этого не хватает для того, чтобы дальше существовать в Киеве».

Не будем касаться фразы о «существовании в Киеве» - здесь у каждого свои критерии. Глянем чисто по-футбольному: за выход в еврокубки полагаются премиальные (если таковые были обещаны клубом), а никак не более «жирный» личный контракт. Да и куда вышли-то - в третий квалифайн Лиги Европы. Пробейтесь в групповой турнир, заработайте более-менее серьёзные призовые - и тогда требуйте. Поймите, ребята, принцип монтёра Мечникова «утром деньги - вечером стулья» ушёл в прошлое. Шальных денег в украинском футболе больше нет, и в ближайшем будущем не предвидится. Как и неоправданно завышенных зарплат, позволявших заштатным игрокам средних команд получать на уровне коллег из богатейшей в мире английской Премьер-лиги. Хотите зарабатывать больше - добивайтесь больших результатов. Теперь только так, а не наоборот.

Крутись, как хочешь

В создавшейся ситуации, конечно, можно только посочувствовать Роману Санжару. Меньше месяца осталось до исторического дебюта «Олимпика» в еврокубках (первый матч III квалификационного раунда Лиги Европы состоится 27 июля), а с кем дебютировать - вообще неясно.

Понятно, что взамен ушедших исполнителей на просмотре в «Олимпике» находится целая группа потенциальных «преемников». Первым испытанием для этих игроков стал спарринг с «Колосом» из Коваливки - пятой по итогам минувшего сезона командой Первой лиги. Матч прошёл 24 июня в Коваливке и завершился победой хозяев 1:0. Впрочем, для гостей результат был не так важен, как сама игровая практика. В составе «Олимпика» были задействованы следующие игроки: Махарадзе (Котляров, 30 (Важинский, 60)), Тручинскас (Шестаков, 46), Лухтанов (Эммерсон, 46), ФЕДОРИВ, Немчанинов, Цымбалюк (Богданов, 65), Гучи (Гринь, 46), Сондей (Поступаленко, 65), Хомутов (Брикнер, 46), Козак (Еременко, 30 (Сергийчук, 46)), Беленький (Заика, 46 (Гошкодеря, 70)).

Из «просмотровых» сыграли литовец Тручинскас, экс-динамовец Лухтанов, действовавший в центре обороны в паре с Федоривом, фланги полузащиты закрыли Козак и бразилец Гучи, а в центре поля рядом с Хомутовым действовал Иван Сондей. Запомнился своей активностью Гучи, который нанёс несколько ударов по воротам. Но в целом, Роман Санжар не высказал оптимизма: «Не вижу кандидатов, которые могли бы заменить ушедших. Во всяком случае, пока».

Завершив стартовый этап подготовки в Киеве, «Олимпик» 26 июня перебрался на базу ФК «Металлист» в посёлке Высокий под Харьковом, где до 8 июля проведёт основной тренировочный сбор. Пока под руководством Романа Санжара занимаются 25 игроков, в том числе три вратаря. Уже запланированы как минимум три контрольных матча - с «Нефтяником», «Мариуполем» и «Гелиосом».