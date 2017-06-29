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С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ЕЗДИТЬ С РЕБЕНКОМ К МОРЮ?
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказывает, что ребенка можно возить на курорт практически с любого возраста.
Если у ребенка нет каких-либо проблем с сердцем, сосудами или каких-либо хронических заболеваний, то но может достаточно быстро адаптироваться к практически любым условиям.
Часто, когда ребенок адаптируется к новым условиям, то он может потерять аппетит. Не стоит кормить его через силу. Главное – умеренность. Не стоит весь первый день проводить на пляже или сидеть по нескольку часов в воде. И тогда никакая акклиматизация не понадобится.
Перед поездкой родителям обязательно следует узнать, какие условия будут в дороге, где будете жить, продумать питание, как защитить малыша от холода или жары. Также следует обеспокоиться медицинской страховкой и есть ли на месте пребывания возможность получить квалифицированную медпомощь. Если вы ответили для себя на все это вопросы, то можно смело ехать на море.
Автор статьи: Наталья Рябчун
Теги: Донбасс, ребенок, отдых, море, отпуск
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