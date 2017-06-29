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Шахраї знову вчепилися у клієнтів ПриватБанку
Шахраї знову вчепилися у клієнтів ПриватБанку. Телефонують і повідомляють про «бонус»
Шахраї придумали нову схему виманювання грошей з клієнтів ПриватБанку.
Про це повідомила у львівській групі «Варта-1» Мар’яна Чапляк, яка сама мало не стала їхньою жертвою.
За її словами, шахраї представляються працівниками «Привабанку» і повідомляють про нарахування бонусу і запитують на котру з карток перечислити. «Я реально трошки повірила, але попросила передзвонити за 3 хвилини, в той час швидко зателефонувала в ПриватБанк до оператора 3700 розказала дану ситуацію, мені швидко заблокували карточки і Приват24, говорять такого немає, це шахраї», — розповіла дівчина.
Вона уточнює, що шахраї при цьому мають дані клієнта, такі як номер картки та ліміт на ній.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, ПриватБанк, клиент, мошенники
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