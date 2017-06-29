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Синоптик: сильная жара накроет Украину

29.06.2017 10:50
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Синоптик: сильная жара накроет Украину

Сегодня, 29 июня, в Украине ожидается очень жаркая погода, осадки маловероятны. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает Наталья Диденко. 

По словам синоптика, на всей территории страны сегодня днем меньше 30 градусов жары не будет – местами столбик термометра поднимется до отметки в 34 градуса. А вот завтра, в пятницу, в Украине пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, в основном, в восточных и западных регионах, а также в Днепропетровской области. «Подготовьтесь к нескольким дням сильной жары, пейте много воды, осторожнее со спиртным, хотя некоторые оттенки лиц в общественном транспорте говорят сами за себя, отдавайте предпочтение светлым и натуральным тканям в одежде, возьмите с собой пластырь, потому что в такую жару часто натирают ноги босоножки или сандалии», предупреждает синоптик. 

По ее словам, очень жаркая погода продлится до конца недели, включая выходные дни, а вот в следующий понедельник погода начнет меняться – Диденко прогнозирует существенное похолодание, так что нужно воспользоваться моментом - позагорать, искупаться, отдохнуть на природе. 



Теги: Украина, Донбасс, погода, жара
 
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