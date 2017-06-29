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Співробітники СБУ провели обшуки в Херсонській міськраді
Сьогодні, 29 червня, співробітники СБУ провели обшуки у приміщення міської ради Херсону, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Як заявили у прес-службі української спецслужби, попередньо оперативникам відомства вдалося вилучити у одного з чиновників більше 90 тис. доларів, майже 10 тис. євро та 364 тис. гривень в рамках кримінальної справи, яку було порушено за фактом розкрадання бюджету. У Службі безпеки України зазначили, що одного з керівників Херсонської міськради підозрюють у розкраданні коштів, які були призначені на будівництво та розбудову міських об’єктів сфер освіти та культури. Загалом мова йде про суму більше 5 млн гривень. Як зазначили слідчі, вони мають плани зробити моніторинг офіційних доходів та майна чиновника, які він вказував у власній електронній декларації, аби встановити джерела походження коштів, які були вилучені з робочого кабінету.
Варто нагадати, раніше повідомлялось, що представники Генпрокуратури спільно з СБУ провели обшуки в приміщенні міської ради Харкова в рамках справи, яка стосується шахрайської схеми про виділення землі підставним кооперативам.
Теги: Донбасс, Херсон, СБУ, обыск
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