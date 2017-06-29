- Послы ЕС одобрили соглашение об ассоциации с Украиной20:00
- Співробітники СБУ провели обшуки в Херсонській міськраді19:45
- Изменение статуса Крыма: у Путина занервничали19:35
- Полоненого російського військового передали СБУ19:15
- Прогноз погоды: синоптик рассказала, когда отступит адская жара19:00
- США согласились предоставить Украине летальное оружие18:45
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- EBU «СУЩЕСТВЕННО» ОШТРАФУЕТ УКРАИНУ18:15
- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- Кто поможет Украине «убить» Petya17:48
Стало известно, почему появился вирус Petya
Стало известно, что было настоящим мотивом авторов вируса Petya, который поразил компьютеры почти по всему миру
Как сообщил председатель Глобальной программы ООН по киберпреступности Нил Уолш, эксперты считают, что деньги не были основным мотивом кибермошенников.
Программное обеспечение, которое использовалось при атаке, было сложнее, чем то, которое применялось в предыдущих атаках с применением вируса WannaCry, отметил специалист.
В то же время, инициаторы новой атаки оказались неопытны в вопросе сбора выкупа от жертв в обмен на разблокирование их компьютеров. По итогу, счет мошенников был заблокирован еще 28 июня, что сделало невозможным получение денег.
«Это может быть кто угодно: от одного парня, сидящего в подвале, до государства», – сказал Уолш.
Как известно, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.
Кроме того, позже стало известно, что кибератаке подверглись и другие страны. Сильнее всего пострадали страны Центральной Европ, Италия, Израиль. 28 июня компьютерный вирус Petya.А распространился на страны Азии.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Радіо Свобода
Теги: Донбасс, вирус, Интернет, компьютер
- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- СЕЛФИ - КРУТО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО?! В МАРИУПОЛЕ ПАРЕНЬ ПРЫГНУЛ С МОСТА НА КРЫШУ ВАГОНА И ПОГИБ17:28
- БАБУШКА В КРОВЬ ИЗБИЛА ЛИЦО 6-ЛЕТНЕЙ ВНУЧКИ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ14:49
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- Бойцы ВСУ устроили кровавую дуэль с боевиками11:10
- Экологическая бомба Донбасса: фитиль зажжён08:23
- У СЦКК попереджають про ймовірні серйозні провокації08:10
- Пары, которые расписались в рамках проекта "Брак за сутки" в Мариуполе - самые крепкие21:03
- Организаторы мариупольского опен-эйра о правилах на фестивале. ВИДЕО20:41
- Желто-синий Мариуполь20:00
- Послы ЕС одобрили соглашение об ассоциации с Украиной20:00
- Співробітники СБУ провели обшуки в Херсонській міськраді19:45
- Изменение статуса Крыма: у Путина занервничали19:35
- Полоненого російського військового передали СБУ19:15
- Прогноз погоды: синоптик рассказала, когда отступит адская жара19:00
- США согласились предоставить Украине летальное оружие18:45
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- EBU «СУЩЕСТВЕННО» ОШТРАФУЕТ УКРАИНУ18:15
- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- Кто поможет Украине «убить» Petya17:48
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- ЗЕМЛЯ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ЗА ТРИ ДНЯ10:03
- 10 причин заниженной самооценки09:27
- Еда, продлевающая жизнь08:52
- 7 денежных ритуалов на каждый день, которые помогут разбогатеть08:36
- С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ЕЗДИТЬ С РЕБЕНКОМ К МОРЮ?07:50
- Свадебные приметы, которые до сих пор работают07:32
- Три корисні властивості морозива для організму07:20
- Про переселенцев, депрессию и идентичность20:24
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны
- Страна-агрессор, которая разожгла войну на Донбассе, - это Россия: у Путина впервые злобно отреагировали на жесткое заявление Макрона
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко
- Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"
- Ошиблись в расчетах: стало известно об уничтожении российских курсантов-артиллеристов под Авдеевкой
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”
- Готуйте гаманці: українцям нагадали, що подорожчає з 1 липня
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео
- "Жалеем, что предали Украину. Ждем освобождения и верим, что Украина вернется обязательно. Соскучились по украинскому", - жительница Судака взорвала соцсети звонком в прямой эфир