Стало известно, почему появился вирус Petya

29.06.2017 11:48

Стало известно, что было настоящим мотивом авторов вируса Petya, который поразил компьютеры почти по всему миру

Как сообщил председатель Глобальной программы ООН по киберпреступности Нил Уолш, эксперты считают, что деньги не были основным мотивом кибермошенников.

Программное обеспечение, которое использовалось при атаке, было сложнее, чем то, которое применялось в предыдущих атаках с применением вируса WannaCry, отметил специалист.

В то же время, инициаторы новой атаки оказались неопытны в вопросе сбора выкупа от жертв в обмен на разблокирование их компьютеров. По итогу, счет мошенников был заблокирован еще 28 июня, что сделало невозможным получение денег.

«Это может быть кто угодно: от одного парня, сидящего в подвале, до государства», – сказал Уолш.

Как известно, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Кроме того, позже стало известно, что кибератаке подверглись и другие страны. Сильнее всего пострадали страны Центральной Европ, Италия, Израиль. 28 июня компьютерный вирус Petya.А распространился на страны Азии.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Радіо Свобода