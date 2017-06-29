У Путина заявили о важной договоренности по Донбассу

29.06.2017 13:55

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что тема военного конфликта на востоке Украины постоянно появляется в повестке дня контактов России и США на различном уровне.

Об этом он сообщил в интервью российскому изданию "Известия", передает Апостроф.

Карасин напомнил, что при прежней администрации президента США Барака Обамы работал формат помощника президента РФ Владислава Суркова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая уже ушла в отставку.

"Мы предложили нашим заокеанским партнерам продолжить начатую работу. В Вашингтоне эту идею поддержали. Ждем, кого назначат, и возобновим этот важный диалог", - отметил замглавы МИД России.

Источник: http://from-ua.com