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У Раді Євросоюзу затвердили торговельні преференції для України
28 червня, рішенням Ради Європейського Союзу було затверджено угоду, якою передбачається запровадження тимчасових торговельних преференцій для України, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Завдяки ухваленій угоді передбачено затвердження додаткових імпортних квот при нульовому тарифі за ввезення продукції сільськогосподарської сфери, а також повне скасування імпортних мит для окремих категорій промислових товарів. До зазначених квот, зокрема, віднесли: 625 тис. тонн кукурудзи, 325 тис. тонн ячменю, 2500 тон меду, 65 тис. тонн пшениці. Також скасовуються імпортні мита на добриво, взуття, звукозаписувальну апаратуру, фарбу, алюміній та мідь.
Крістіан Кардон, який очолює міністерство економіки Мальти, яка нині керує в Євросоюзі, зазначив, що ухвалений комплекс заходів є проявом надання Україні предметної політичної та економічної підтримки. Він зауважив, що беручи до уваги ситуацію, яка нині існує в Україні, у Євросоюзі очікують на якомога швидше втілення затверджених правил. За попередніми оцінками, після всіх формальних заходів угода розпочне діяти до кінця вересня поточного року.
Теги: Украина, Донбасс, торговля, Верховная Рада, Евросоюз
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