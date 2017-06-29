Украинский режиссер Кира Муратова стала членом Американской киноакадемии и вошла в состав жюри, оценивающих претендентов главной премии в сфере киноиндустрии - "Оскар".

Об этом сообщается на официальном сайте киноакадемии, передает Обозреватель.

Согласно информации, в этом году стать членом Американской киноакадемии пригласили 744 человека из 57 стран, в этом списке оказалась и украинский режиссер Кира Муратова.

В качестве самых успешных картин Муратовой киноакадемия указала картины "Астенический синдром" и "Настройщик".

Судя по всему, в 2017 году организация решила существенно увеличить процент женщин в списке членов жюри, таким образом этот показатель составил 39%. Это связано с тем, что в 2015 году организаторов "Оскара" обвиняли в неравенстве, так как большинство академиков - белые мужчины.

Стоит также отметить, что Кира Муратова вошла в список киноакадемков вместе с довольно известными режиссерами, среди которых встречаются Гай Ричи, Ким Ки Дук, Барри Дженкинс и другие.

Напомним, Кира Муратова - академик Национальной академии искусств Украины, народная артистка Украины и лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Прежде режиссер входила в состав комитета, который отбирал номинантов на премию "Оскар" от Украины в категории "Лучший иностранный фильм".

Источник: http://from-ua.com