В Україні сьогодні починається вступна кампанія

29.06.2017 15:17

В Україні розпочинається вступна кампанія 2017.

Як передає replyua.net, відсьогодні абітурієнти можуть створити свої електронні кабінети на спеціальному сайті. А вже з 12 липня там можна буде написати заяву на вступ до вищих навчальних закладів. Про це на брифінгу повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич. «29-го червня абітурієнти створюють електронні кабінети і подають 9 заяв на 4 спеціальності. Це можуть бути заяви як в 1 ВНЗ, так і в 9. Ми не обмежуємо кількість ВНЗ, а тільки кількість спеціальностей», - сказала Гриневич.



У поточному році також діє система пріоритетності, коли абітурієнт визначає за шкалою від 1 до 9 пріоритетність своїх заяв до вищих навчальних закладів, де 1 - найвища пріоритетність. Заяви подаються в електронному кабінеті з 12 липня до 26 липня. Оприлюднення рейтингових списків зарахування за результатами ЗНО має відбутися не пізніше 12-ї години 1 серпня.



З 12 по 20 липня відбувається зарахування на підставі співбесід та конкурсів. Оприлюднення списків зарахованих за співбесідою та творчих конкурсів відбутися не пізніше ніж 24 липня. У цьому році для вступу діють сертифікат і ЗНО 2016 і 2017 років.