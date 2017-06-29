- Послы ЕС одобрили соглашение об ассоциации с Украиной20:00
- Співробітники СБУ провели обшуки в Херсонській міськраді19:45
- Изменение статуса Крыма: у Путина занервничали19:35
- Полоненого російського військового передали СБУ19:15
- Прогноз погоды: синоптик рассказала, когда отступит адская жара19:00
- США согласились предоставить Украине летальное оружие18:45
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- EBU «СУЩЕСТВЕННО» ОШТРАФУЕТ УКРАИНУ18:15
- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- Кто поможет Украине «убить» Petya17:48
Важная информация для водителей фур, собравшихся в Киев
В связи с повышением температуры воздуха в Киеве до +28ºС вводится ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Об этом сообщила пресс-служба коммунальной корпорации Киевавтодор, передает НВ.
"Вводится ограничение движения по улично-дорожной сети г.Киев для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т с 10.00 до 22.00", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ограничения вводятся в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 №1173 Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г.Киева в связи с повышением температуры воздуха.
Кроме того, Управление патрульной полиции в г.Киеве осуществляет оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения улично-дорожной сетью столицы.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, жара, фура
- В Украине отменят ночные поезда
- Глава Euronews после 14 лет отношений сыграл свадьбу в Киеве
- Доллар снова вырос
- Синоптик предупредила, когда в Украине начнется настоящая жара
- Проверки переселенцев: "За эти месяцы проверок они столько историй понаслышались, что никакая пропаганда их в ином не переубедит"
- Знай наших! Бубка наградил "донбассовца"
- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- СЕЛФИ - КРУТО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО?! В МАРИУПОЛЕ ПАРЕНЬ ПРЫГНУЛ С МОСТА НА КРЫШУ ВАГОНА И ПОГИБ17:28
- БАБУШКА В КРОВЬ ИЗБИЛА ЛИЦО 6-ЛЕТНЕЙ ВНУЧКИ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ14:49
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- Бойцы ВСУ устроили кровавую дуэль с боевиками11:10
- Экологическая бомба Донбасса: фитиль зажжён08:23
- У СЦКК попереджають про ймовірні серйозні провокації08:10
- Пары, которые расписались в рамках проекта "Брак за сутки" в Мариуполе - самые крепкие21:03
- Организаторы мариупольского опен-эйра о правилах на фестивале. ВИДЕО20:41
- Желто-синий Мариуполь20:00
- Послы ЕС одобрили соглашение об ассоциации с Украиной20:00
- Співробітники СБУ провели обшуки в Херсонській міськраді19:45
- Изменение статуса Крыма: у Путина занервничали19:35
- Полоненого російського військового передали СБУ19:15
- Прогноз погоды: синоптик рассказала, когда отступит адская жара19:00
- США согласились предоставить Украине летальное оружие18:45
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- EBU «СУЩЕСТВЕННО» ОШТРАФУЕТ УКРАИНУ18:15
- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- Кто поможет Украине «убить» Petya17:48
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- ЗЕМЛЯ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ЗА ТРИ ДНЯ10:03
- 10 причин заниженной самооценки09:27
- Еда, продлевающая жизнь08:52
- 7 денежных ритуалов на каждый день, которые помогут разбогатеть08:36
- С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО ЕЗДИТЬ С РЕБЕНКОМ К МОРЮ?07:50
- Свадебные приметы, которые до сих пор работают07:32
- Три корисні властивості морозива для організму07:20
- Про переселенцев, депрессию и идентичность20:24
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны
- Страна-агрессор, которая разожгла войну на Донбассе, - это Россия: у Путина впервые злобно отреагировали на жесткое заявление Макрона
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко
- Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"
- Ошиблись в расчетах: стало известно об уничтожении российских курсантов-артиллеристов под Авдеевкой
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”
- Готуйте гаманці: українцям нагадали, що подорожчає з 1 липня
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео
- "Жалеем, что предали Украину. Ждем освобождения и верим, что Украина вернется обязательно. Соскучились по украинскому", - жительница Судака взорвала соцсети звонком в прямой эфир