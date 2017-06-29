Важная информация для водителей фур, собравшихся в Киев

29.06.2017 14:23

В связи с повышением температуры воздуха в Киеве до +28ºС вводится ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Об этом сообщила пресс-служба коммунальной корпорации Киевавтодор, передает НВ.

"Вводится ограничение движения по улично-дорожной сети г.Киев для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т с 10.00 до 22.00", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничения вводятся в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 №1173 Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г.Киева в связи с повышением температуры воздуха.

Кроме того, Управление патрульной полиции в г.Киеве осуществляет оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения улично-дорожной сетью столицы.

Источник: http://from-ua.com