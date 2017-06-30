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КОЛИЧЕСТВО УКРАИНЦЕВ, УЕЗЖАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦУ, РЕЗКО УВЕЛИЧИЛОСЬ

30.06.2017 18:02
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КОЛИЧЕСТВО УКРАИНЦЕВ, УЕЗЖАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦУ, РЕЗКО УВЕЛИЧИЛОСЬ

Представители Государственной пограничной службы говорят, что за первые месяцы текущего года количество украинцев, которые едут в Россию, сравнительно с аналогичным периодом прошлого года, существенно выросло.

В этом году Россию посетили примерно два миллиона наших соотечественников. Правда, количество россиян, едущих в Украину, тоже несколько возросло.

Ранее говорилось, что с момента вступления в силу безвизового режима, 33 украинца получили отказ во въезде в страны Европейского Союза по разным причинам.

Источник zi.dn.ua



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Европейский союз, граница, украинец, безвизовый режим, ГПСУ
 
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