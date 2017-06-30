"Он там старается-старается, а вместо спасибо - ведро грязи", - "фронтовик" повідомив, що Аваков хоче у відставку

30.06.2017 10:01

За словами нардепа Іванчука, Аваков сконцентрований на реформуванні МВС і реформі поліції.

Глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков вже кілька разів хотів покинути пост глави МВС. Про це заявив заступник голови парламентської фракції «Народний фронт» Андрій Іванчук в інтерв'ю РБК-Україна, передають Патріоти України.

«Можу сказати, що кілька разів він (Аваков, - ред.) хотів покинути пост міністра. Він теж жива людина, він там намагається-старається, а замість того, щоб сказати «спасибі», на тебе виливають відро бруду. Це абсолютно дестабілізує», - заявив Іванчук.

Разом з тим, Іванчук зазначив, що за його спостереженнями, Аваков не планує балотуватися в президенти. «Я особисто не помічав і не бачив бажання у Арсена Борисовича балотуватися в президенти», - зазначив він.

За словами Іванчука, Аваков сконцентрований на реформуванні МВС і реформі поліції. «Більшу частину свого часу він приділяє боротьбі зі злочинністю, наведенню порядку на вулицях. Він хоче домогтися результату в Міністерстві внутрішніх справ, і йому ніколи думати про інше», - заявив він.