В аннексированном Крыму масштабная авария: на полуострове отключили Интернет и мобильную связь

30.06.2017 16:21

В оккупированном Россией Крыму произошла авария на волоконно-оптической линии на участке Темрюк — Керчь. В результате чего произошел массовый сбой в работе сотовой связи и Интернета. Об этом сообщил назначенный Кремлем "вице-премьер правительства" Дмитрий Полонский, передает "Диалог.UA".

"Из-за аварии временно ограничен доступ к интернету абонентам, которые находятся в роуминге "К-телеком" и "КТК Телеком".

Также была снижена скорость доступа в Интернет у большинства провайдеров, и ограничено междугороднее телефонное соединение абонентов фиксированной связи", - заявил он.

В правительстве оккупантов сообщили, что последствия аварии планируют устранить до сегодняшнего вечера.