В Крыму отмечается активность войск РФ

30.06.2017 13:41

Возле админграницы с Крымом оккупанты проводят учения пограничной службы ФСБ РФ, сказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян. Возле админграницы с Крымом отмечается повышение военной активности российских оккупантов. Об этом заявил сегодня в эфире Радио Крым. Реалии спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Россияне в очередной раз проводят учения, в том числе учения пограничной службы ФСБ РФ по Крыму, и соответственно происходит очередная ротация подразделений, которые находятся возле админграницы. И это отражается на той обстановке, которая есть в регионе", - сказал Слободян.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.