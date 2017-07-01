93-річний житель Харкова встановив три національні рекорди

Найстаріший тенісист України, харків'янин Леонід Станіславський, здивував співвітчизників, встановивши в свої 93 роки кілька національних рекордів. Як повідомила керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, чоловік в п'яти геймах впевнено обіграв в теніс експерта НРР.

Чоловік обіграв експерта реєстру рекордів в теніс, зробив спуск на троллеї і покатався на гідроциклі.

Крім того, Леонід Якович в той же день вперше здійснив спуск на найдовшому троллеї в Україні (довжина – 1130 метрів, висота – 800 метрів, перепад висот – 193 метри, – прим. Авт.), який знаходиться в Буковелі і прокотився на гідроциклі. За словами Вєтрової, найближчим часом Станіславський має намір також здійснити рекордний стрибок з парашутом.