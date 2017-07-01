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Херсонские вузы готовы принять тысячу абитуриентов из Крыма и Донбасса – замгубернатора

01.07.2017 12:30
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Херсонские вузы готовы принять тысячу абитуриентов из Крыма и Донбасса – замгубернатора

В этом году вузы Херсонской области готовы принять по квоте на бюджетную форму обучения тысячу студентов из аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Такую цифру в эфире телеканала «Скифия» назвал замгубернатора Херсонской области Андрей Балонь, сообщают на сайте Херсонской ОГА.

В Херсоне действуют три образовательных центра «Крым – Украина» из 12 открытых в Украине. Они работают на базе Херсонского государственного университета, Херсонского национального технического университета, Херсонской государственной морской академии. По словам Андрея Балоня, сегодня идут переговоры о включении в этот перечень Херсонского государственного аграрного университета.

Накануне, в понедельник, 19 июня, в Украине начали работу образовательные центры «Крым – Украина», позволяющие крымским абитураинтам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

Источник: krymr.com



Теги: Донбасс, Херсон, ВУЗ, абитуриент
 
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