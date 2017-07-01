- В США рассказали о планах Трампа активно включиться в урегулирование войны на Донбассе19:31
- Китайські інвестори мають намір збудувати на Львівщині теплоенергостанцію19:10
- В центре Винницы 40 человек боролись с масштабным пожаром18:50
- ДО БІЛОРУСІ НЕ ПУСТИЛИ ЖУРНАЛІСТКУ "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ"18:30
- Задолженность украинцев за газ выросла почти вдвое17:50
- Стало известно, где в Украине наибольшая задолженность по зарплате17:30
- Премьер-министр Украины поздравил военных моряков с 25-летием ВМС17:10
- Полицию Мирнограда возглавил участник боевых действий из Запорожья16:30
- Біля Пісків на міні підірвались українські військові, двоє загиблих 16:10
- Экс-главу черкасского управления Госземагентства решили оправдать15:57
Кабмин предлагает Раде выделить дополнительно 2,66 млрд грн на оборону
Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект "О внесении изменений в государственный бюджет на 2017 год", которым предлагает выделить дополнительно 2,66 млрд грн на финансирование обороны и безопасности.
Правительственный проект закона №6600, который зарегистрирован в парламенте 21 июня, предусматривает увеличение расходов общего фонда для финансирования неотложных нужд на оборону и безопасность государства, в том числе связанных с проведением антитеррористической операции в сумме 2 млрд 662,5 млн грн.
При этом согласно законопроекту, 1,5 млрд грн предлагается выделить Национальной полиции на денежное обеспечение с начислениями с целью покрытия дефицита в средствах на выплату денежного обеспечения для полицейских (547,0 млн грн), а также материально-техническое обеспечение (953,0 млн грн); 352,8 млн грн – Министерству обороны на выплату единовременного пособия в случае гибели, ранения и инвалидности военнослужащих (249,8 млн грн), оплату коммунальных услуг и энергоносителей (100 млн грн), а также на обеспечение подготовки и участия сборной команды Украины в 2017 году на международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных" (3 млн грн).
Также 100 млн грн предлагается выделить Службе безопасности Украины на денежное обеспечение с начислениями для военнослужащих специальных подразделений и участников АТО; 6,3 млн грн. - Государственной специальной службе транспорта на закупку продуктов питания (5,3 млн грн) и медикаментов (1 млн грн); 9,4 млн грн - администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации на обеспечение правительственной связью должностных лиц в соответствии с законодательством.
400 млн грн предлагается выделить администрации Госпогранслужбы на денежное обеспечение с начислениями для участников АТО (100 млн грн), а также на мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы (300 млн грн).
Кроме того, законопроект предусматривает выделение 100 млн грн Службе внешней разведки на оплату труда;- 177 млн грн - Государственной службе по чрезвычайным ситуациям на денежное обеспечение с начислениями для спасателей и пожарных (100 млн грн) и для обеспечения мероприятий по безопасности полетов (77 млн грн); 17 млн грн - Главному управлению разведки Министерства обороны на выплату единовременного пособия в случае гибели, ранения и инвалидности военнослужащих (8,6 млн грн), а также на оплату коммунальных услуг и энергоносителей (8,4 млн грн).
Источник: interfax.com.ua
Теги: Донбасс, Рада, Кабмин, оборона
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Суперновость для переселенцев
- Кабмин выделил СБУ 95 миллионов для антитеррористической операции
- У боевиков "ЛНР" паника: "Плот" готовит зачистку"
- Депутат от НУНС считает, что взрывы в Макеевке дело рук подростков или спецслужб
- Дончане не жалуются на нарушение своих прав в суд
- В Украине заключенные регулярно подвергаются пыткам со стороны правоохранительных органов - ООН 15:35
- Жебривский ответил Туке об отселении людей: Иногда лучше молчать14:57
- В оккупированном Донецке на "отжатом" ДМЗ произошла авария: разлив чугуна из домны14:12
- Донецкая область отмечает 85-летие: Павел Жебривский вспомнил историю края 13:30
- Российские оккупанты над Донбассе учинили жестокую расправу над своими штрафниками12:50
- В КРАМАТОРСКЕ ЦАРИЛА СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ИНДИИ12:33
- На Донбассе внедряют автоматизированную систему мониторинга окружающей среды12:10
- Морская полиция готова патрулировать Азовское побережье на катерах09:50
- Мінприроди разом з ОБСЄ перевірить екологію Донбасу07:30
- Сталеваров Кривого Рога приглашают принять участие в акции #лом_challenge07:10
- В США рассказали о планах Трампа активно включиться в урегулирование войны на Донбассе19:31
- Китайські інвестори мають намір збудувати на Львівщині теплоенергостанцію19:10
- В центре Винницы 40 человек боролись с масштабным пожаром18:50
- ДО БІЛОРУСІ НЕ ПУСТИЛИ ЖУРНАЛІСТКУ "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ"18:30
- Студенческий проект позволит слушать музыку кожей18:10
- Задолженность украинцев за газ выросла почти вдвое17:50
- Стало известно, где в Украине наибольшая задолженность по зарплате17:30
- Премьер-министр Украины поздравил военных моряков с 25-летием ВМС17:10
- Путин расширил «свободную экономическую зону» оккупированного Крыма16:50
- Полицию Мирнограда возглавил участник боевых действий из Запорожья16:30
- Шесть выводов об украинцах, или Как пережить нападение и не сойти с ума11:30
- Эти летние продукты без жалости сжигают жир21:39
- Как переселенцу восстановить паспорт?09:41
- Регистрация места проживания в Украине: быть ли реформе?09:05
- «Люди тут, як і в Україні, є вразливими для популізму» – польський історик про роль конституції08:28
- Нова гібридна доктрина РФ. До чого нам готуватися08:11
- Невероятная история возвращения на Луганщину спустя 76 лет07:43
- Что говорит о вас привычка грызть ногти?22:43
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- Тука: 80% личного состава террористов "ЛДНР" готовы перейти на сторону Украины и добить оккупантов РФ лишь при одном условии
- Смертельная эпидемия в Украине: названо единственное спасение
- В РФ из-за попавшего в плен к ВСУ под Желобком российского наемника может возникнуть крупный скандал: мать Виктора Агеева сделала разоблачающее признание
- У Путина заявили о важной договоренности по Донбассу
- В Донецкой области задержана кровавая снайперша из "ДНР": террористка сдала Россию с потрохами и поделилась, где кураторы РФ готовят "пушечное мясо" для передовой. ВИДЕО
- Почему луганский "Беркут" предал Украину? Сенсационное признание высокопоставленного боевика "ЛНР"
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы
- Да что там Интернет, для них наличие канализации - настоящая диковинка: блогер из Луганщины рассказала о жизни в "Л/ДНР" переселенцев из России
- Приехал пить водку в оккупированный Донбасс и убивать украинцев: под Желобком ликвидирован российский капитан Александр Щерба
- Бойцы ВСУ устроили кровавую дуэль с боевиками