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Нидерланды начинают судебную процедуру по сбитому над Донбассом Boeing

01.07.2017 22:14
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Нидерланды начинают судебную процедуру по сбитому над Донбассом Boeing

Правительство Голландии примет решение о процедуре, по которой пройдет суд над виновными в трагедии рейса MH-17 над Донбассом уже на следующей неделе.

На данный момент, рассматриваются два варианта организации судебного процесса: международный трибунал или суд в одной из стран, входящих в следственную группу.
Стоит отметить, что до этого власти Нидерландов заявляло, что виновные предстанут перед голландскими судами, однако страна единолично не определяет, каким образом и где будет проходить суд.

Источник: mignews.com.ua



Теги: Донбасс, Нидерланды, суд, Боинг
 
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