Объединятся ли БПП и "Народный фронт" в одну партию

01.07.2017 08:30

Снова пошли разговоры об объединении партий "Блок Петра Порошенко" (БПП) и "Народный фронт" (НФ) в единую политическую силу. Вероятность оформления такого союза и его будущее спрогнозировала "Страна".

Выдал близкий друг

Факт переговоров о слиянии двух партий власти до следующих парламентских выборов признал заместитель председателя фракции НФ Андрей Иванчук в интервью РБК-Украина. "Не надо ждать каких-то сенсаций, идут нормальные переговоры. Две фракции коалиции на сегодняшний день сотрудничают, как одна команда. Думаю, что это (объединение - Прим."Страны") будет абсолютно логичным", - сказал член координационного совета НФ Иванчук, допустив участие в объединительном процессе и других партий, правда, без уточнений.

В случае провала этих переговоров Иванчук допускает проведение ребрендинга НФ и даже поход лидера партии экс-премьер-министра Арсения Яценюка на президентские выборы в качестве конкурента действующему гаранту.

Если бы это сказал рядовой член НФ, то это бы осталось его частным мнением, не влияющим на ход событий. Однако Иванчук - давний друг Яценюка и один из немногих в партии, который может позволить себе публично спорить с ним. И значит его слова стоит принять во внимание, даже если переговоры между НФ и БПП еще далеки до завершения.

Без ведома фракций

Вопрос более тесного политического союза (вплоть до создания единого партийного проекта) встал перед обеими командами перед внеочередными парламентскими выборами 2014 года.

Тогдашние глава Кабинета министров Яценюк, председатель парламента Александр Турчинов и министр внутренних дел Арсен Аваков, относившиеся к партии "Батькивщина", вели переговоры с окружением Петра Порошенко о своем участии в избирательной кампании по списку новосозданного БПП. Условием присоединения команды Яценюка было разделение избирательного списка на двоих, однако против выступил лично президент. Не договорившись, Яценюк и Ко порвали с "Батькивщиной", в считанные месяцы создали новый проект "Народный фронт" и за счет агрессивной рекламной кампании выиграли выборы по партийным спискам, заполучив в парламенте вторую по численности фракцию и сохранив за собой портфели в Кабмине.

Потом идея объединения БПП и НФ активно обсуждалась перед местными выборами 2015 года, попав даже в прессу, но опять без последствий для партий и их фракций в парламенте. И что интерес к ней сохраняется по сей день, подтверждает не только Иванчук, но и, например, генеральный прокурор Юрий Луценко с той только разницей, что он высказывается за создание на базе обеих партий вообще новой политической силы центристского типа.

По данным "Страны", глава ГПУ выступает главным лоббистом такого проекта.

С другой стороны, эта дискуссия, похоже, не выходит за рамки так называемой стратегической "девятки" (группа высших должностных лиц, принимающие ключевые решения в Украине), к которой принадлежит Луценко, а вот Иванчук - нет. Даже на уровне фракций внимание ей уделяется мало.

"В наших чатах откровения Иванчука, несмотря на его близость к Яценюку, на пятницу 30 июня и не начинали обсуждать", - рассказал "Стране" народный депутат от БПП, пожелавший остаться неназванным.

Такое отношение в президентском именном блоке народный депутат Сергей Лещенко (БПП) объясняет скептическими оценками перспектив этого политпроекта. "Это мечта Порошенко - собрать блок власти, заставить Гройсмана (премьер-министр Владимир Гройсман, у которого сейчас разладились отношения с президентом - Прим.Ред.) его возглавить и все это дело контролировать. Только все понимают, что это братская могила - поэтому вряд ли у президента что-то выйдет. Кому это надо, кроме него, Яценюка и Кононенко (близкий к Порошенко первый заместитель главы фракции БПП - Прим.Ред.)" - прокомментировал "Стране" Лещенко.

Любопытно, что во фракции НФ говорят примерно то же, что и в представительстве БПП. "Дальше уровня "девятки" этот вопрос (объединения - Прим.Ред.) не спускается. Депутатов в эти разговоры не посвящают", - сказал народный депутат от НФ, близкий к руководству своей политсилы. Он вообще склонен видеть в заявлениях Иванчука всего лишь игру партийной верхушки с администрацией президента (АП), которая включает также настойчивое предложение провести политреформу.

"Реальные переговоры означали бы обсуждение конкретных вещей, например, определение бенефициаров партии, квот в ее будущем списке, дележ избирательных округов. Даже если перевыборы Рады не намечаются. Но об этом и речи нет, что подтверждает: главное не война, а маневры", - смеется собеседник.

Отметим, в день Конституции экс-премьер написал пост в Фейсбук, в котором изложил свои предложения по переделу полномочий ветвей власти, закреплению внешнеполитического курса страны и так далее.

"Уверен, что действующий парламент и президент смогут принять новую редакцию Конституции", - считает Яценюк. Как полагают собеседники издания в НФ, его руководство связывает с политреформой свое будущее и настойчиво предлагает АП ею заняться, но не готов президент.

Друзья-конкуренты

Но если дело дойдет до переговоров по сути, вопросы о выгодах для двух команд остаются.

Политолог Анатолий Октисюк считает, что для разных групп влияния внутри НФ ценность слияния с БПП (или создания общего нового проекта) различна. Ссылаясь на свои источники в Раде, он утверждает, что наиболее заинтересована в таком шаге группа депутатов, ориентирующихся на секретаря совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Он тяготеет сейчас к главе государства и в случае парламентских выборов может рассчитывать на высокие места в избирательном списке для своих соратников. А вот группа главы МВД Авакова, по мнению Октисюка, будет, вероятнее всего, создавать свой политпроект.

Во всяком случае, группа обзавелась собственным штатом политтехнологов и даже аналитическим центром, которые, впрочем, придерживаются общего для НФ политического курса. Интерес общей группы Яценюка и главного спонсора НФ, экс-депутата от партии Николая Мартыненко, как считает Октисюк состоит в том, чтобы вовлечь окружение президента в переговоры, бьющие по рейтингу БПП. Слияние "Народного фронта" с рейтингом до 1% с БПП ничего партии президента в электоральном плане не даст, а возможно, и опустит ее рейтинг.

"Народный фронт", рейтинг которого в пределах статистической погрешности, возвращается к теме объединения, чтобы поделиться своей токсичностью с партией президента, сохраняющей еще какую-то популярность, и уравновесить положение. Мол, мы в одной лодке, так что не наседайте на наших министров и депутатов и давайте решать как жить дальше", - говорит Октисюк, считая, что НФ "проживет" до объявления новых выборов Рады.

В свою очередь, политический эксперт Михаил Подоляк, напротив, говорит об интересе АП в объединительных переговорах. По его мнению, окружение президента видит для себя угрозу, во-первых, в министре внутренних дел Авакове, который имеет сильное влияние на радикальные силы в стране, во-вторых, секретаре СНБО Турчинове, который значительно усилил позиции в оборонном секторе, и, в-третьих, в Яценюке, который сохраняет свои каналы связи с западными партнерами Украины.

"Технологи АП активно играют на окончательное медийное разрушение НФ и пытаются втянуть ребят в новый партийный проект", - написал на своей странице в Фейсбуке Подоляк.

Но ведь свою игру может повести и Гройсман, который в последнее время опирается на НФ в закулисном противостоянии с окружением Порошенко.

Если разговоры об его присоединении к НФ получат подтверждение на деле, вместо объединения сил страна получит серьезный политический кризис наподобие того, которым обернулась борьба АП против премьера Яценюка.

Источник: strana.ua