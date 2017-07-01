Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Оккупанты проводят в аннексированном Крыму танковые стрельбы, — Олег Леусенко

01.07.2017 20:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупанты проводят в аннексированном Крыму танковые стрельбы, — Олег Леусенко

Танковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота выполняют стрельбы на полигоне Ангарский в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (или «миннападения РФ»), информирует еizvestia.com.

«На полигоне Ангарский в соответствии с планом боевой подготовки танковых подразделений отдельной бригады береговой обороны из состава армейского корпуса Черноморского флота проводят учебные стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве агрессоров добавили, что танкисты отдельно отрабатывали подавление находящихся на оборудованных позициях противотанковых расчетов условного противника.

Перед этим, 25 июня в Крыму на полигоне «Ангарский» российская военщина проводила тренировки боевой подготовки с артиллерийскими подразделениями армейского корпуса Черноморского флота РФ.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.




Теги: Донбасс, Крым, оккупанты, стрельбы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх