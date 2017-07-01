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"Ощадбанк" возобновит работу отделений после вирусной атаки уже в понедельник
Государственный "Ощадбанк" планирует возобновить работу всех своих отделений с 3 июля после масштабной вирусной атаки. Об этом сообщает пресс-служба банка.
"30 июня Ощадбанк заявляет, что функциональность сервисов банка после кибератаки восстановлена практически в полном объеме", — говорится в сообщении.
"Ощадбанк имеет наибольшую сеть учреждений, поэтому масштабность и важность задачи по восстановлению их полноценного функционала была беспрецедентной по сравнению с другими банками страны", — заявили в банке.
В пресс-службе отметили, что 3 июля, все 3500 отделений банка одновременно заработают в обычном режиме.
Как сообщалось, бизнес подвергся беспрецедентной вирусной атаке. Из строя выведены компьютерные системы банков, крупнейших госкорпораций и частных компаний.
Вирус Petya атаковал и другие страны. Принцип его действия идентичен вирусу WannaCry, который в мае прокатился по всему миру, шифровал данные, вымогал деньги за дешифровку, хотя де-факто уничтожал их.
Источник: delo.ua
Теги: Донбасс, вирусы, работа, Ощадбанк
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