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"Ощадбанк" возобновит работу отделений после вирусной атаки уже в понедельник

01.07.2017 22:38
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"Ощадбанк" возобновит работу отделений после вирусной атаки уже в понедельник

Государственный "Ощадбанк" планирует возобновить работу всех своих отделений с 3 июля после масштабной вирусной атаки. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"30 июня Ощадбанк заявляет, что функциональность сервисов банка после кибератаки восстановлена практически в полном объеме", — говорится в сообщении.

"Ощадбанк имеет наибольшую сеть учреждений, поэтому масштабность и важность задачи по восстановлению их полноценного функционала была беспрецедентной по сравнению с другими банками страны", — заявили в банке.

В пресс-службе отметили, что 3 июля, все 3500 отделений банка одновременно заработают в обычном режиме.

Как сообщалось, бизнес подвергся беспрецедентной вирусной атаке. Из строя выведены компьютерные системы банков, крупнейших госкорпораций и частных компаний.

Вирус Petya атаковал и другие страны. Принцип его действия идентичен вирусу WannaCry, который в мае прокатился по всему миру, шифровал данные, вымогал деньги за дешифровку, хотя де-факто уничтожал их.

Источник: delo.ua



Теги: Донбасс, вирусы, работа, Ощадбанк
 
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