Пожар в зоне отчуждения возле ЧАЭС почти потушен

01.07.2017 10:30

В пятницу, 30 июня, по состоянию на 18:00 пожарные потушили уже 18 гектаров огня в лесах в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС.

Таким образом, из 25 охваченных пламенем гектаров леса бойцам ГСЧС осталось потушить 7 гектаров.

Авиация ГСЧС сбросила уже около 184 тонн воды (41 сброс). К тушению пожара привлечены 36 единиц техники (в том числе вертолет МИ-8 и 2 самолета АН-32П) и 125 сотрудников.

Источник: slovoidilo.ua