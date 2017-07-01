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У Криму – катастрофічна ситуація з водою

01.07.2017 15:13
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У Криму – катастрофічна ситуація з водою

В анексованому Криму виникли серйозні проблеми із забезпеченням півострова питною водою. Відтак, глава Кремля може піти на радикальний крок – висунути Україні ультиматум.

Про це пише політичний оглядач Сергій Стельмах у блозі для видання "Крим. Реалії".

-Визнати власну неспроможність Кремль не може. Москва готує інформаційний ґрунт для майбутнього ультиматуму Україні: або Київ розблокує Північнокримський канал, або Кремль застосує силу,
– вважає Стельмах.



Теги: Донбасс, Крым, вода, катастрофа
 
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