Украина в лидерах по падению цен на квартиры: когда могут подорожать "квадраты" и что происходит

01.07.2017 12:10

Эксперты уверены: для стабилизации рынка недвижимости понадобится как минимум несколько лет при условиях устойчивого экономического роста.

Ситуация на рынке недвижимости – лакмусовая бумага для экономики страны, отмечают эксперты. Последние несколько лет цены на жилье в Украине рекордно падают. Согласно международному исследованию Global House Price Index, по уровню падения за 2016 год первое место в мире заняла Бразилия, а второе – Украина. За этот год цены на недвижимость упали еще на 2%. Рынок недвижимости непосредственно связан с покупательской способностью, несмотря на падения цен, большинство украинцев все равно не могут позволить себе приобрести собственное жилье – ипотечное кредитования практически не работает, а накопить на жилье со средней зарплатой невозможно. Сайт "Сегодня" выяснил, что происходит с украинским рынком недвижимости и когда вырастут цены.

Что происходит

Рынок недвижимости начал падать в Украине еще в 2008 году, рассказывает руководитель комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Эдуард Бразас. В 2012-м ситуация начала стабилизироваться, но уже через два года рынок столкнулся с рекордным падением. В 2014 году цены на квартиры в долларовом эквиваленте падали на 2% ежемесячно. Причин для снижения цен несколько: обесценивание гривни, падение покупательской способности украинцев, нестабильная ситуация на востоке страны.

На данный момент цены снижаются примерно на 0,5% ежемесячно, говорить о каком-либо росте – рано, уверен Эдуард Бразас. "Темпы падения существенно снизились. Это первый обнадеживающий признак. Второй признак – рынок коммерческой недвижимости, в первую очередь торговли, чувствует себя неплохо. Этот сегмент быстрее всего реагирует на потребительские настроение, платежеспособность населения. Продавцы продолжают жаловаться, что их обороты падают, но число вакантных помещений, как в стритретейле так и профессиональных площадок, уменьшается", – рассказывает эксперт.

Цены на "вторичке" – в долларах, напоминает риелтор Максим Бабуряк. Даже с учетом снижения цен в валютном эквиваленте, в гривнях недвижимость подорожала. "В 2013-м средняя цена на однокомнатную квартиру в Киеве было 60 тысяч долларов. При курсу в восемь это было 480 тысяч гривен. Сейчас же средняя цена на "однушку" 48 тысяч долларов, но при курсе в 26 это уже 1,2 миллиона гривен. Конечно, когда люди зарабаывают в гривнях, купить себе квартиру после такой девальвации – очень сложно", – поясняет риелтор.

Первое место в мире по уровню падения цен заняла Бразилия. За прошлый год квартиры там стали на 21,7% дешевле. На данный момент однушку в столицы Бразилии можно купить за 72 тысячи долларов, это примерно 36 средних по стране зарплат. В Киеве, как говорит риелтор Максим Бабуряк, однокомнатную квартиру можно купить за 48 тысяч долларов – это 189 средних украинских зарплат.

Что будет с ценами

"Если ситуация будет развиваться так, как сейчас, с небольшим ростом экономики в 1-2% в год, то говорить о росте цен на недвижимость не придется. Можно говорить только о стабилизации. Я думаю, что такими темпами мы в ближайшие несколько лет в областных центрах увидим стабилизацию, небольшой рост на уровне одного процента. А в небольших городах падение будет продолжаться, люди уезжают – спрос падает", – рассказывает Эдуард Бразас.

Максим Бабуряк также предполагает – в следующем году цены могут вырасти на 5% по итогам года при условии стабильной экономической и политической ситуации.

"Рынок реагирует на все. Обострение военных действий на Донбассе – люди отменяют сделки, боятся вкладывать деньги в недвижимость, упал курс гривни – спрос на квартиры падает", – отмечает риелтор.

По словам экспертов, единственный способ стабилизировать ситуацию на рынке – достичь стабильного роста экономики. Кроме того, в Украине должно заработать ипотечное кредитование. Сейчас средняя ставка по ипотеке – больше 20% годовых. При этом банки не спешат давать клиентам квартиры на кредит. Ипотеку могут получить только надежные клиенты с хорошей кредитной историей и далеко не в каждом украинском банке.

Эдуард Бразас уверен: ипотека должна быть со ставкой не более 13-15% годовых, только тогда такую операцию действительно можно назвать "ипотекой". "Выше этой цифры – это уже не кредитование. Когда это произойдет, сказать сложно", – считает представитель Ассоциации риелторов.

К примеру, в США процентная ставка по ипотеке может колебаться в пределах 3-5% (зависимо от суммы начального взноса и длительности кредита). При этом если в Украине получить можно не дольше, чем на 15 лет, в США ипотеку можно выплачивать 30 лет.

"Сейчас жилье со средней зарплатой купить невозможно. Когда будет ситуация, что три года откладывать полностью зарплату достаточно, чтобы купить квартиру, тогда рынок расцветет. Или если у нас будут нормальные условия по ипотеке. Если можно будет взять квартиру даже под 10% годовых, уверен, спрос взлетит", – рассказывает Максим Бабуряк.

К слову, согласно бюджетной резолюции до 2020 года, экономика Украины в следующем году прибавит 3%, в 2019-м – 4%, а в 2020-м – 5%. При этом мировая экономика в 2017 году, согласно прогнозу МВФ, покажет рост в 3,6%. Если оба прогноза окажутся верными, в следующем году Украина увеличит свое отставание на 0,6%.

Источник: segodnya.ua



