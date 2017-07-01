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В Італії затримали екс-бійця АТО за підозрою у вбивстві італьянського журналіста
Італьянські силовики затримали у Болоньї колишнього бійця Антитерористичної операції за підозрою у причетності до вбивства італьянського журналіста Андреа Роккеллі, який загинув у травні 2014 року під Слов'янськом.
Про це пише видання Лівий Берег, посилаючись на La Repubblica.
Як повідомляють італьянські журналісти, затриманий екс-боєць АТО є громадянином України та Італії. У 2013 році він залишив територію Італії та полетів до України для того, щоб взяти участь у Революції Гідності. Пізніше він сам бійцем добровольчого батальйону та відправився на Донбас.
Слідчі запевняють, що боєць 24 травня 2014 року перебував на горі Карачун (поблизу Слов'янська), де загинув італьянський журналіст Андреа Роккеллі. Але варто зазначити, що впродовж тієї доби сили АТО не використовували поблизу Слов'янська артилерію та міномети. Окрім цього, в інформації, яку тоді оприлюднила спільнота "Інформаційний спротив" йдеться про те, що російсько-окупаційні війська в той день активно обстрілювали наші позиції з мінометних батарей.
Источник: vectornews.net
Теги: Донбасс, убийство, журналист, подозреваемый
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