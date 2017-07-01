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В мариупольском исполкоме Бойченко видит Мугли как представителем судоремонтного завода

01.07.2017 17:10
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В мариупольском исполкоме Бойченко видит Мугли как представителем судоремонтного завода

Общественницу Лидию Мугли городской голова Вадим Бойченко видит в составе исполкома Мариупольского городского совета, как представительницу ООО "СРЗ", где она и работает.

Об этом он заявил журналистам на традиционной пресс-конференции, которая прошла после сессии Мариупольского городского совета.

"Давайте  честно говорить, Лидия Мугли была представителем  общественных организаций, которые утратили свою силу при исполкоме. В апреле закончил действие общественный совет при исполкоме. В соответствии с этим  Степан Махсма проводил переговоры, чтобы  совет  переизбрал председателя  и предложили кандидата  в исполком.  Но ничего не было сделано. Соответственно, если ничего не было сделано, то мы  должны изменять состав исполкома. Если общественность соберется и будет принят единый кандидат,  то, конечно, она станет членом  исполкома",- пояснил Бойченко.

Напомним, в решении сессии Мариупольского городского совета Лидия Мугли, как и Дмитрий Забавин значатся как представители общественности. Но если Мугли для нахождения в составе исполкома нужно снова стать председателем, то Забавину можно просто продолжать свою деятельность.

 "Дмитрий Забавин достаточно активный общественный деятель, который  занимается вопросами транспорта, и он, действительно, помогает  городу  в том числе и частных перевозчиков.  Соответственно, они с конструктивными предложениями  всегда достаточно открыто смотрит на проблемы и предлагает решения", - охарактеризовал работу Забавина Бойченко.

 При этом  Бойченко обратился  через журналистов  обратился к  Лидии Мугли  с предложением о том,  что может принять ее в состав исполкома, если  в адрес исполнительной власти поступит письмо от руководства СРЗ. В нем должно быть указно, что она будет представлять работников этого предприятия.

 " У нас есть представлен порт, у нас есть  Юрий Зинченко, который представляет всю группу "Метинвест", она могла бы представлять еще одно предприятие",- сообщил Бойченко.

 К слову, на нынешнюю сессию Мариупольского городского совета проект решения о выводе из состава исполкома Мариуполського городского совета  азовца Сергея Кутракова и  общественницы Лидии Мугли не выносился. Он по закону должен провисеть на сайте не менее 20 дней.

Источник: 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, Вадим Бойченко
 
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