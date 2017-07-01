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В суд передано дело двух подозреваемых во взятке сотрудников СБУ

01.07.2017 10:10
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В суд передано дело двух подозреваемых во взятке сотрудников СБУ

Детективы НАБУ направили в суд дело о подозрении двух сотрудников СБУ в получении взятки в размере 50 тыс. долл.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в суд дело о подозрении двух сотрудников Службы безопасности Украины в получении взятки в размере 50 тыс. долл.

Как сообщает в пятницу пресс-служба НАБУ, сотрудники СБУ подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 и ч.3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Как установило следствие, подозреваемые - начальник сектора отдела контрзащиты экономики (подполковник) одного из областных управлений СБУ и заместитель начальника отдела этого же управления (майор) - действуя по предварительному сговору с группой лиц требовали и получили от субъектов хозяйствования неправомерную выгоду в размере 50 тыс. долл. за неосуществление давления на их бизнес.

Детективы НАБУ задокументировали факт получения через посредника половины этой суммы от руководителей двух коммерческих предприятий.

30 июня 2017 года НАБУ и САП завершили досудебное расследование в этом уголовном производстве и в этот же день обвинительный акт направлен в суд.

Источник: telegraf.com.ua



Теги: Донбасс, взятка, СБУ, подозреваемый
 
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