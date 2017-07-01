Вступило в силу скасування державного регулювання цін на продукти

01.07.2017 16:10

З сьогоднішнього дня, 1 липня, вступає в силу постанова Кабінету Міністрів України про скасування держрегулювання цін на продукти харчування.

Про це йдеться в постанові № 394 від 7 червня 2017 року.

Згідно з документом, головною метою змін є зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції і дебюрократизація (дерегулювання) в сфері ціноутворення.

Рішення Кабміну спростить процедуру зміни цін в залежності від цінових коливань ринку, що дозволить виробникам швидше реагувати на зміни кон’юнктури.

Так, мова йде про 15 груп товарів, для яких скасовується норма про можливість встановлення торгової надбавки не вище 15%. Це: борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичина, свинина і м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметана, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі.

Крім того, скасовується декларування змін оптово-відпускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м’ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров’яче питне (пастеризоване , фасоване в плівку), сир жирністю до 9%, сметану з вмістом жиру до 20%, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5%, яйця курячі, цукор-пісок, олію соняшникову.

Побутує думка, що скасування держвного регулювання дасть поштовх росту цін на продукти першої необхідності.

Источник: firstsocial.info