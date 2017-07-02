Кибератаку признают форс-мажором только при наличии справки от Киберполиции

02.07.2017 20:50

Торгово-промышленная палата Украины с 27 июня получает многочисленные обращения предпринимателей, пострадавших от кибератаки на корпоративные сети, с просьбой заверения форс-мажорных обстоятельств.

Об этом сообщил первый вице-президент ТПП Украины Михаил Непран, передает "БизнесЦензор" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

“В связи с несанкционированным вмешательством в работу компьютерных сетей (кибератакой) целого ряда предприятий и организаций Украины мы имеем две проблемы: первая — невозможность своевременного выполнения предпринимателями обязательств перед бюджетом — своевременно отчитаться перед ГФС и сделать соответствующие налоговые платежи. Вторая — невозможность своевременно выполнить свои обязательства по договорам”, — пояснил представитель ТПП.

В частности, некоторые крупные компании из-за атаки вируса даже не могут полноценно собрать информацию о том, какие обязательства по контрактам они не могут выполнить.

“Конечно, это форс-мажорные обстоятельства. Именно поэтому мы рекомендуем предпринимателям, пострадавшим от кибератаки, обратиться в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины. ТПП Украины сможет свидетельствовать такие факты форс-мажорных обстоятельств только на основе документов, которые предприниматели получили от киберполиции. На наш взгляд, это должны быть или справка, или выписка об открытии уголовного производства”, — отметил Непран.

В свою очередь, ТПП Украины обратилась к киберполиции с просьбой предоставить официальное подтверждение по срокам (датам начала и окончания) осуществления кибератаки на корпоративные сети и сети органов власти, и разъяснения, как юридические обоснования, подтверждающие кибератаку на сети субъектов хозяйствования.

“Официальный ответ для нас будет основанием для рассмотрения таких заявлений от предпринимателей о заверении форс-мажорных обстоятельств”, — отметил Непран.

Также в ТПП Украины ожидают, что уже в ближайшее время будет принято решение на уровне правительства Украины, согласно которому штрафные санкции ГФС не будут применяться к предприятиям, которые стали жертвами кибератаки.

Как сообщалось, ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что крупнейшая в истории Украины кибератака нарушила подачу налоговой отчетности, и Министерство финансов прорабатывает варианты выхода из этой ситуации, неурегулированной Налоговым кодексом.

По состоянию на пятницу в Национальную полицию Украины поступило уже 2 108 сообщений об инфицировании компьютерных сетей вирусом-шифровальщиком, из них около 600 поступило только за последние сутки.

Во вторник, 27 июня, компьютерные сети Кабмина, десятков государственных и частных крупных банков и компаний стали жертвами массированной вирусной атаки, которая в некоторых случаях привела к остановке их операций.

Эксперты предварительно называют ее крупнейшей подобной кибератакой в Украине.

Источник: sled.net.ua