Китайські інвестори мають намір збудувати на Львівщині теплоенергостанцію

02.07.2017 19:10

Підприємство «Shandong Qingneng Power Co., Ltd» планує збудувати у місті Добромиль Старосамбірського району, що на Львівщині, теплову електростанцію.

Про це стало відомо під час зустрічі голови Львівської ОДА Олега Синютки з китайськими інвесторами у сфері енергетики та представниками ТОВ “Спільне українсько-китайське підприємство “Укрлісхолдінг”, ТДВ “Добромильський деревообробний комбінат”.

Олег Синютка запевнив присутніх, що Львівщина – комфортний регіон для інвестування. «Ми зацікавлені розвивати теплову енергетику, оскільки зі збільшенням обсягів інвестування, підприємства області мають потребу у збільшенні ресурсів», - підкреслив голова Львівської облдержадміністрації.

Як повідомив іноземний гість Ванг Іфенг, інвестори зацікавлені у тому, щоб збудувати теплову електростанцію на території Львівської області, використовуючи ресурс “Укрлісхолдінгу”, який спеціалізується на обробці деревини.

З допомогою необхідного обладнання, залишки від виробництва генеруватимуть у так звану «зелену» енергію з її подальшим запуском у мережу.

Довідково:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-китайське підприємство «Укрлісхолдінг» зареєстроване 16.07.2014р. реєстраційною службою Старосамбірського районного управління юстиції Львівської області.

Основним видом діяльності товариства є «виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону» (КЕД 16.21).

Підприємство спеціалізується на обробці деревини та виробництві шпону лущеного із бука, берези, ясеня тощо.

Источник: loda.gov.ua