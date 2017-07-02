Непогода в Украине: пострадали 17 человек, обесточено 745 населенных пунктов

02.07.2017 13:51

Вчера, 1 июля, на некоторые области Украины обрушилась непогода. По данным ГСЧС, в результате обесточено 745 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Киевская – 49, Сумская – 341, Черкасская – 181, Полтавская – 69, Кировоградская – 76, Черниговская – 29.

Также повалены 640 деревьев, повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных построек и 8 общеобразовательных школ.

Кроме того, пострадали 17 человек, один из них – ребенок: 8 – в Киевской области, 5 – в Черкасской и 4 – в Сумской.

Также непогода «погуляла» в Тернопольской, Полтавской и Кировоградской областях.

Источник: mariupolnews.com.ua