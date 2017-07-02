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Обязан знать каждый украинец: Вакарчук назвал настоящее имя врага Украины

02.07.2017 09:30
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Обязан знать каждый украинец: Вакарчук назвал настоящее имя врага Украины

Настоящее имя врага Украины - недоверие.

Об этом в своем акаунте на TwitLonger написал украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

По словам Вакарчука, убитый в Киеве сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал является жертвой "войны с внешним врагом как и тысячи других жертв, на самом деле является прямым следствием войны с врагом внутренним".

По словам исполнителя, у этого "врага" есть много позывных: коррупция, невежество, равнодушие, малодушие, узколобость, жадность и тому подобное.

По его мнению, только поборов недоверие - в себя, в свои собственные силы, в своих братьев и сестер, в свое будущее украинцы смогут вырваться из порочного круга истории, в котором крутятся уже сотни лет. "Победим недоверие - победим всех врагов, какими бы сильными и страшными они ни были", - считает он.

Источник: facenews.ua



Теги: Донбасс, Вакарчук, враг, украинец
 
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