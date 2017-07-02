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Полицию Мирнограда возглавил участник боевых действий из Запорожья

02.07.2017 16:30
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Полицию Мирнограда возглавил участник боевых действий из Запорожья

Заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин представил личному составу Мирноградского отделения полиции нового руководителя — Романа Алешкевича.

Как было отмечено во время представления, «Роман Алешкевич добросовестно нес службу в Авдеевке. Последние 8 месяцев он провел в обстреливаемом террористами городе, помогая мирным жителям разбирать последствия после каждого теракта. Алешкевич нес службу и тогда, когда боевики зимой этого года ежедневно били по жилым домам Авдеевки, убивали мирных жителей, и едва не привели в городе гуманитарную катастрофу».

Вячеслав Аброськин отметил, что новый руководитель должен исправить ситуацию в отделении и вернуть доверие людей к полиции. По результатам будут приняты дальнейшие решения.

В свое время Роман Алешкевич был командиром роты патрульно-постовой службы УГАИ в Запорожской области. Летом 2014 года в составе отряда запорожских правоохранителей месяц находился в командировке в зоне АТО, имеет статус участника боевых действий. Вернувшись в Запорожье, вместе с сослуживцами из ГАИ — в частности, с Андреем Топчием, начал активно заниматься волонтерской деятельностью. Запорожские «гаишники» собирали вещи, необходимые бойцам, организовывали ремонт машин для военных и все это доставляли в зону АТО.

 

В январе 2015 года Роман Алешкевич уехал в Мариуполь — был назначен заместителем начальника УГАИ в Донецкой области, которую занимал на тот момент полковник милиции Игорь Пожидаев, в срочном порядке переведенный из Запорожья.

 

Уже занимая высокий пост, продолжал ездить на передовую в составе волонтерской группы.

 

Когда ГАИ упразднили, Роман Алешкевич возглавил отдел дорожной безопасности главка. Как рассказал подполковник Андрей Топчий, месяцев восемь назад Роман Петрович начал службу в Авдеевке оперуполномоченным. И вот теперь новый поворот в карьере полицейского.

 

…Предыдущий начальник Игорь Овчаренко, как сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, был снят с должности за неудовлетворительных результатов работы подразделения, он переведен в Авдеевское отделение полиции. Такое решение Вячеслав Аброськин принял после того, как он проинспектировал работу полиции Мирнограда.

 

Глава полиции Донетчины подверг критике работу подразделения и отметил, что в максимально короткое время все недостатки должны быть исправлены. Штат отделения полиции насчитывает 88 сотрудников. В среднем в милицию за сутки поступает 20-25 сообщений от людей. В основном граждане сообщают о семейных конфликтах и ​​кражах.

 

Генерал подчеркнул, что важно сейчас — вернуть доверие населения к мирноградским правоохранителям, говорится в сообщении отдела коммуникаций главка.

Источник: iz.com.ua




Теги: Донбасс, полиция, Мирноград (Димитров)
 
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