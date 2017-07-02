Порошенко наградил 31 военного за мужество и защиту государства

02.07.2017 13:10

Президент Петр Порошенко отметил военнослужащих государственными наградами за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Среди награжденных орденом Богдана Хмельницкого III степени старшина Алексей Кулешов.

Орденом "За мужество" III степени награждены 13 военнослужащих, орденом Даниила Галицкого еще трое.

Медаль "За военную службу Украине" получили восемь военнослужащих военно-морских сил Украины.

Медаль "За безупречную службу" II степени получил капитан 3 ранга Павел Рудь, а медаль "За безупречную службу" III степени — еще двое военных. Трое военнослужащих награждены медалью "Защитнику Отечества".

Источник: delo.ua