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Рассмотрение снятия неприкосновенности с депутатов начнут завтра

02.07.2017 15:13
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Рассмотрение снятия неприкосновенности с депутатов начнут завтра

С понедельника, 3 июля, регламентный комитет Верховной Рады начнет рассматривать представления Генпрокуратуры на лишение неприкосновенности ряда народных депутатов. Об этом сообщается на сайте комитета.

Завтра члены комитета рассмотрят представление о согласии на привлечении к уголовной ответственности депутата Евгения Дейдея (Народный фронт). Во вторник, 4 июля, - представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности депутата Олеся Довгого (Воля народа). В среду, 5 июля, - представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности депутата Андрея Лозового (Радикальная партия). В четверг, 6 июля, - представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Максима Полякова (Народный фронт). В пятницу, 7 июля, - представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Борислава Розенблата (Блок Петра Порошенко).

27 июня спикер Андрей Парубий заявил, что за снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов по запросу ГПУ Верховная Рада может проголосовать в последний пленарный четверг сессии.

28 июня сообщалось, что президент Петр Порошенко ожидает от Верховной Рады в ближайшее время принятия решений об отмене депутатской неприкосновенности.

Источник: news.liga.net



Теги: Донбасс, Верховная Рада, Порошенко, Парубий
 
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