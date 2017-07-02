РЕФІНАНС НБУ: ПРОКУРАТУРА МАЄ ПРЕТЕНЗІЇ ДО "АЛЬФА-БАНКУ" ЧЕРЕЗ ПРОДАЖ КРЕДИТІВ

02.07.2017 11:50

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 15 червня, прокуратура м. Києва в рамках кримінального провадження №42015100000000381 щодо видачі Нацбанком кредитів рефінансування для "Альфа-Банку" розслідує в т.ч. «систематичне відступлення ["Альфа-Банком"] права вимоги за кредитними договорами, які не є проблемними та забезпечені заставним або іпотечним майном на користь ТОВ «Кредитні ініціативи», за заниженою кредитною вартістю з метою виведення коштів банку та створення штучного відтоку капіталу для ведення коштів рефінансування через ТОВ «Кредитні ініціативи» (цитата з ухвали суду, в якій наводяться дані слідства).

«У ТОВ «Кредитні ініціативи» відсутні ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, відомості про що зазначено на офіційній загальнодоступній Інтернет-сторінці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що свідчить про протиправність дій службових осіб ПАТ «Альфа - Банк», оскільки внесення грошових коштів за кредитними договорами в іноземній валюті на банківські рахунки ТОВ «Кредитні ініціативи» є незаконним», - йдеться в документі.

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ "Кредитні ініціативи" значиться кіпріот Панайотіс Крістодолоу.

Як уже писав Finbalance, в рамках вказаного кримінального провадження слідчі прокуратури дійшли висновку (чи то перевіряють версію), що при наданні Нацбанком рефінансування для «Альфа-Банку»«внаслідок зловживання владою службовими особами Національного банку України не вжито жодних заходів щодо контролю за напрямами їх використання, внаслідок чого отримані кошти були використані не за призначенням» (цитата з ухвали Печерського райсуду м. Києва від 29.05.2017).

У цій ухвалі суду наводилася інформація, що слідство має дані «щодо злочинної групи, яка розкрадає кредитні кошти НБУ шляхом проведення «фіктивних» фінансових операцій з подальшою їх легалізацією через переведення їх у готівку та зняттям у касах відділення ПАТ «Альфа Банк». «До складу вказаної групи входять ОСОБА_5, який отримує готівку у касі відділення банку та здійснює її подальше перевезення та інші особи з числа працівників ПАТ «Альфа Банк», причетність яких на даний час перевіряється. Отримані готівкові кошти конвертуються у валюту та використовується, у т.ч. для розрахунку за товари, які ввозяться до України контрабандним шляхом», - йшлося в документі.

В ухвалі суду згадувалося про дві позики, які НБУ надав для «Альфа-Банку» - в грудні 2014 року на 329,5 млн грн та в березні 2015 року на 380 млн грн.

Натомість як звертав увагу Finbalance, хоча Альфа-Банк у 2014-2016 рр. отримав від регулятора значно більший обсяг рефінансування (див. нижче таблицю), проте станом на 01.04.2017, за даними НБУ, «Альфа-Банк» не мав перед ним боргів.

Тоді (а це було на початку червня) після виходу повідомлення прес-служба Альфа-Банку надіслала для Finbalance такий коментар/заяву щодо кримінального провадження №42015100000000381:

«Альфа-Банк подтверждает раскрытый ранее публично в СМИ факт, что банк обращался в Национальный банк Украины с целью получения кредитов рефинансирования на поддержание ликвидности и получал их в полном соответствии с законодательством Украины и условиями проводимых НБУ публичных тендеров.

Акцентируем внимание, что все полученные банком кредиты рефинансирования использовались исключительно по целевому назначению на поддержание ликвидности банка.

Все полученные кредиты рефинансирования погашены Национальному банку в предусмотренные договорами сроки либо досрочно, в полном объёме и с выплатой процентов за пользование.

Такие операции банков являются обычной практикой в Украине. Информация об условиях проводимых НБУ тендерах рефинансирования и об их итогах по кредитам свыше 30 дней размещается на сайте НБУ в открытом доступе.

В то же время, мы считаем, что отсутствует какая-либо связь между делами, которые рассматривает прокуратура, и рефинансированием, выданным нашему банку.

Поэтому мы рассматриваем спекулятивные заявления о нецелевом использовании средств частью информационной кампании против Альфа-Банка Украина».

Источник: finbalance.com.ua