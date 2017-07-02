Руководители обогатительной фабрики незаконно получили более 72 млн грн возмещения НДС

02.07.2017 10:50

В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц предприятия, которые незаконно получили возмещение НДС и завладели государственными средствами в сумме более 72 миллионов гривен. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Установлено, что руководители одной из обогатительных фабрик, в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности, связанной с добычей и реализацией угля, отнесли в состав налогового кредита суммы НДС по операциям, проведенным с фиктивными компаниями. Как показала проверка, данные операции носили бестоварный характер.

Таким образом злоумышленники в нарушение требований Налогового кодекса безосновательно заявили и получили из государственного бюджета возмещение НДС на сумму более 72 миллионов гривен.



В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.