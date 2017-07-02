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Стало известно, где в Украине наибольшая задолженность по зарплате

02.07.2017 17:30
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Стало известно, где в Украине наибольшая задолженность по зарплате

По данным Государственной службы статистики, на конец июня 2017 года наибольший объем невыплаченных заработных плат накопился в Луганской и Донецкой областях.

Он составляет 507,5 млн и 434,9 млн грн соответственно, передает «Слово и Дело».

Наименьшая задолженность зафиксирована в Черновицкой (1,4 млн грн), Закарпатской (3,2 млн грн) и Тернопольской (3,9 млн грн) областях.

В целом по Украине на конец прошлого месяца сумма невыплаченных заработных плат достигла более 2,32 млрд грн.

Все данные указаны без учета территории ОРДЛО и оккупированного Крыма.

Источник: slovoidilo.ua




Теги: Донбасс, зарплата, задолженность, статистика
 
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