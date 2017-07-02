Украинцев начали лишать субсидий

02.07.2017 08:50

В Украине накаляется вопрос с субсидиями.

В конце июня жителей домов из восьми районов Киева, которые обслуживает управляющая компания ООО «Первый украинский экспертный центр», огорошили неприятной новостью: денег на компенсацию им льгот по оплате ЖКХ не будет. По крайней мере, до внесения изменений в госбюджет-2017/

Такой ответ дали в КГГА на запрос управляющей компании, копию которого и разослали жильцам.

Причина – полное расходование бюджетной субвенции в размере 1,17 млрд грн. на оплату льгот и субсидий по коммуналке, выделенных Киеву из госбюджета на этот год. Деньги закончились еще весной, и к 1 мая долг перед коммунальщиками и обслуживающими компаниями столицы составил почти 1,8 млрд грн. Без изменения закона о госбюджете эти долги будут только накапливаться.

В Минфине уже готовят соответствующий проект изменений в бюджет на 2017 год, чтобы дополнительно выделить 15 млрд грн на выплату льгот и субсидий всем предприятиям, предоставляющих коммунальные услуги.

«До окончания текущей сессии парламента остается две недели. Мы подадим в этот период предложения от правительства, чтобы депутаты одобрили их», – сообщал ранее замминистра финансов Сергей Марченко.

ОСМД на голодном пайке

Но если депутаты не смогут подправить бюджет в срок, то первыми пострадавшими окажутся объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Ведь они по закону не могут начислять гражданам полную стоимость услуг, пока существуют субсидии. Зато платить по счетам исполнителям услуг (за ремонт и содержание домов, уборку территории) приходится по полной. Возникает разница, которую государство обязано покрывать из бюджета. В случае нехватки денег, как сейчас, получается, что ОСМД кредитуют государство.

Как ранее заявлял бывший первый замглавы КГГА Александр Мазурчак, задолженность по возмещению субсидий перед ОСМД по всей стране выросла до 2 млрд грн. При общем долге государства перед поставщиками жилищно-коммунальных услуг по возмещению субсидий и льгот в 35 млрд грн.

По его словам, в условиях отсутствия компенсаций из бюджета и накопления долгов, ОСМД, которые на 70% финансируются за счет субсидий, приходят в упадок и лишаются возможности выполнять свои функции. В результате эта критическая ситуация приведет к отключению потребителей от услуг в коммунальной сфере.

ОСМД вынуждены выключать лифты, свет, не имеют средств на текущий ремонт зданий и т.п.

«Затягиваются сроки проведения текущих ремонтов, выполнения договорных обязательств, например, с подрядчиками по вывозу мусора. Скажем, если нет денег на замену сломанной или украденной детали лифта, то жильцы еще долго будут ходить пешком», – рассказал исполнительный директор Ассоциация управителей многоквартирных домов Андрей Никончук.

По его словам, в среднем в тариф по обслуживанию дома входит около двух десятков услуг. При отсутствии компенсаций из бюджета происходит вымывание оборотных средств ОСМД на неопределенный срок.

Что дальше?

По данным Ассоциации управителей многоквартирных домов, сейчас в столице из 10,5 тысяч многоэтажек на объединения совладельцев многоквартирных домов приходится 14-16%. Остальное – ведомственное и коммунальное жилье.

Тем не менее в июне многие киевляне получили платежные квитанции без учета субсидии. Что не на шутку взволновало жителей столицы, которым теперь предлагается платить по полному тарифу.

Поставщики услуг объясняют это тем, что по всей стране сейчас идет перерасчет субсидий на неотопительный сезон. Местные органы соцзащиты не успевают вовремя назначить скидку, поэтому многим украинцам пока поступают платежки без учета субсидии.

В частности, «Киевэнерго» называет это явление временным и киевлянам обещают, что в квитанциях за июнь, которые придут уже в июле, будут отражены субсидии за май и за июнь 2017 года. Правда, в компании просят жителей столицы своевременно оплатить счета за услуги и не накапливать долги. Так как при наличии задолженности более чем за два месяца субсидии уже не начисляются.

Вероятно, на такой шаг могут пойти и некоторые управляющие компании, чтобы как-то сохранить свою финансовую стабильность. Но, как утверждают эксперты, совсем лишить граждан права платить по льготным тарифам ОСМД и управляющие компании не могут.

Им все равно придется позже учитывать скидку.

Если депутаты не успеют внести изменения в бюджет на текущий год до конца нынешней сессии, ОСМД могут договориться об отсрочке или реструктуризации оплаты за оказанные услуги.

«Я уверен, что многие компании согласятся на это, так как они прекрасно понимают, что такое госбюджет и что работа ОСМД – это не классическая хозяйственная деятельность. Поставщики услуг не захотят потерять клиентов, понимая, что здесь вина не ОСМД. К сожалению, рынок ЖКХ услуг сейчас не полностью рыночный и частично находится в ручном управлении. Вот если бы субсидий не было, тогда можно было бы говорить о полностью рыночных отношениях», – рассказал Андрей Никончук.

По его мнению, уже в июле ситуация так или иначе разрешится. Так, выставление счетов без учета субсидий вызовет серьезное социальное напряжение и парализует систему как теплоснабжения, так и ЖКХ в целом. Примером является отключение горячей воды в нескольких районах столицы из-за остановки ТЭЦ-6.

«Уже через месяц жители начали активно возмущаться, и на днях местные власти и энергетики пришли к решению восстановить подачу газа на ТЕЦ-6», – говорит Андрей Никончук.

Холодная осень

По мнению экспертов, самое плохое, что такие ситуации подрывают саму идею объединения в ОСМД. Люди и так не слишком активны в этом плане. Создание ОСМД в последние годы шло очень динамично, особенно после принятия закона (№417) о замене ЖЭКов управляющими компаниями в 2016 году. Еще 10 лет тому назад ОСМД было около 5% от общего количества жилых домов в столице

А потому планы правительства по увеличению числа многоквартирных жилых домов под управлением ОСМД к концу 2017 года до 29% общей площади так могут и остаться на бумаге. По данным Кабмина, на сегодня в Украине насчитывается 170 тыс. многоквартирных домов, общая площадь которых превышает 431 млн. кв. м.

При этом площадь многоквартирного жилфонда, обслуживаемого коммунальными предприятиями, составляет 43%, частными предприятиями – 16,5%.

По мнению экс-министра ЖКХ Алексея Кучеренко, вопрос с долгами по субсидиям тесно связан с политикой. И пока существует «дыра» в размере 30 млрд. грн по оплате за услуги ЖКХ, более чем на две трети связанная со стоимостью энергоресурсов, никакие бюджетные вливания не помогут. Особенно, если учесть, что на субсидии предлагается выделить в 140 раз больше денег (14,1 млрд грн), чем на теплые кредиты (100 млн грн). То есть, деньги просто «проедаются», вместо того, чтобы расходоваться на энергосбережение.

«В лучшем случае проблему удастся перенести на осень. А потом в любой момент поставщик ресурса может отключить любого пользователя за неуплату. Уже сейчас в заложниках «Нафтогаза» оказались теплокоммунэнерго, водоканалы, облгазы. Кое-где доля субсидий в расчетах (считай - долгов) достигает 90%», – рассказал Алексей Кучеренко.

Напомним, на выплату субсидий за услуги ЖКХ в 2017 году бюджетом предусмотрено всего 47 млрд грн. Несмотря на то, что количество получателей субсидий совпало с прогнозными данными Минсоцполитики (около 7,5 млн домохозяйств) уже в мае, после окончания отопительного сезона, стало ясно, что этих денег не хватит. Об этом сообщил директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

По расчетам вице-президента межотраслевой ассоциации «Укртеплокоммунэнерго» Сергея Дунайло, общая потребность госбюджета в финансировании субсидий составляет 75-77 млрд грн.

Источник: facenews.ua



