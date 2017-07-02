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В центре Винницы 40 человек боролись с масштабным пожаром

02.07.2017 18:50
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В центре Винницы 40 человек боролись с масштабным пожаром

Пламя вспыхнуло в одном из жилых домов.

В центре Винницы сегодня горел дом на ул.Соборной, 78. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, к моменту приезда спасателей пламя успело перекинуться на зоомагазин.

"Площадь пожара составила около 300 кв.м. Огонь уничтожил кровлю жилого дома и частично кровлю мансардного этажа склада-магазина зоотоваров", – рассказали в ГСЧС.

Убытки и причина пожара – устанавливаются. В борьбе с огнем участвовали 40 пожарных и восемь единиц техники.

Источник:  segodnya.ua



Теги: Донбасс, дом, пожар, убытки
 
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