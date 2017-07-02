В США рассказали о планах Трампа активно включиться в урегулирование войны на Донбассе

02.07.2017 19:31

Бывший посол США в Украине Джон Хербст рассказал о возможном присоединении Вашингтона в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Свое мнение по этому поводу он выразил в интервью "Апострофу".

"Я этого ожидаю. Как я понимаю, президент Трамп дал Тиллерсону поручение работать над этой проблемой. Похоже, Трамп и Тиллерсон договорились, что они назначат специального представителя, который будет отвечать за эту проблему", - заявил Хербст. Также он отметил, что инициативу США поддерживают Россия, Франция и Германия.

"Даже Россия, да. В Берлине я был три или четыре недели назад, и мне сказали, что, когда госпожа Меркель приехала в Америку несколько месяцев назад, она сама попросила Трампа назначить такого посла", - отметил дипломат.

Хербст высказал предположение, что США могут искать новую успешную форму решения вопроса. Поэтому вполне возможно создание нового формата вместо минского процесса. В то же время дипломат предположил, что специальный представитель,вероятно,будет исполнять функции бывшего уполномоченного Госдепа по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.