Что будет с курсом доллара в Украине во втором полугодии

03.07.2017 07:12

В Украине стабильно укрепляется национальная валюта. Летом курс доллара впервые в этом году опустился ниже отметки в 26 гривен. Тенденция к укреплению национальной валюты по оценкам экспертов продержится недолго. Сайт «Сегодня» выяснил, какой курс доллара ждать украинцам во второй половине этого года.

Почему укрепилась гривня

Лето – период укрепление гривни. В это время традиционно высокие цены на сырье, кроме того, аграрии заводят выручку и национальная валюта укрепляется. Этот период, уверен аналитик «Альпари» Максим Пархоменко, – лучшее время для покупки доллара. Так, если в январе этого года 100 долларов можно было купить за 2 690 гривен, на данный момент за такую же сумму валюты придется отдать примерно на 100 гривен меньше.

Еще один фактор, который способствует укреплению гривни летом, – нет необходимости покупать энергоресурсы. 85% светлых нефтепродуктов и практически половину природного газа Украина импортирует, то есть покупает за доллары. Это приводит к девальвации гривни.

Да и сам доллар на данный момент, отмечают аналитики, испытывает не лучшее времена. Из-за политической нестабильности в США, разговорах об импичменте новоизбранного президента Дональда Трампа и ослабевших макроэкономических показателей, американская валюта стабильно дешевеет.

В конце мая курс доллара по отношению к гривни был 1 к 26,35. Сейчас же один доллар, согласно официальному курсу, стоит 26,08 гривен. Еще несколько дней назад американская валюта продавалась по 25,99 гривни. Тенденция к укреплению по прогнозам аналитиков может продержаться как минимум до конца лета. Гривня имеет все шансы в ближайшее время укрепиться еще на 40-60 копеек.

Правда, такое мнение разделяют далеко не все украинские аналитики. Так, в Concorde Capital предполагают, что в ближайшее время тенденция изменится и доллар снова может подрасти. «Мы видим, что объемы производства стали последние месяцы падают, и цены на мировых рынках несколько снижаются. Скорее всего, в перспективе меньше месяца мы увидим, что гривня будет ослабевать», – поясняет директор аналитического департамента компании Александр Паращий.

Аналитики сходятся во мнении, что «золотой период» гривни вскоре закончится. Во второй половине года придется активизировать импорт, платить за иностранные кредиты. Кроме того, наблюдается тенденция к снижению стоимости металла. Именно эта продукция – один из основных источников валюты для страны, наряду с продукцией аграрного сектора.

Что будет с долларом осенью

Для достижения прогнозного уровня, предсказанного Минфином, – 29,3 гривни в среднем по году, национальная валюта должна во втором полугодии обесцениться как минимум до 32 гривен за доллар, поясняет аналитик Наталья Мильчакова. Однако такой прогноз можно назвать пессимистичным. К примеру, в Центре Разумкова прогнозируют курс в районе 27 гривен во втором полугодии, а в Concorde Capital предполагают, что в конце этого года доллар будет стоить 28,5 гривни. Сама же Наталья Мильчакова предполагает, что уже осенью курс доллара будет колебаться в пределах 26-28 гривен.

«Риском может стать, например, отказ Международного валютного фонда либо иных международных финансовых организаций предоставлять кредиты Украине. Другим риском может стать падение мировых цен на зерно, металлы и иные экспортные товары Украины, а также падение мировой цены на нефть, что может негативно повлиять на спрос зарубежных импортеров на украинские товары. Однако каким будет курс осенью – реально может знать только Нацбанк Украины, так как гривня дорожает и дешевеет в основном благодаря политике, которую Нацбанк проводит на валютном рынке», – рассказывает Наталья Мильчакова.

«Риском может стать, например, отказ Международного валютного фонда либо иных международных финансовых организаций предоставлять кредиты Украине», – рассказывает Наталья Мильчакова.

В сравнении с валютами многих других развивающихся стран, считает эксперт, гривня малоликвидная и мало интересует валютных спекулянтов.

Прогнозы до конца года

Украину ждет как минимум трехлетние падение гривни. В резолюции бюджета до 2020 года Кабмин прогнозирует среднегодовой курс доллара по итогам этого года – 27,8 гривни. В 2018-м доллар можно будет купить за 27 гривен, в 2019-м – уже за 30,5 гривни. Таким образом, национальная валюта упадет к отметки в 31 гривня за доллар в 2020 году.

Международная компания Standard&Poor’s еще в прошлом году спрогнозировала курс доллара на уровне 26,5 гривни к концу 2017-го и 27 гривен – к концу 2018-го.

Один из самых неутешительных для украинской валюты прогнозов сделала американская инвестиционная компания Goldman Sachs. По их оценкам, в конце этого года доллар будет стоить 32 гривни.

Отметим, что от стоимости американской валюты зависит уровень инфляции в Украине. По оценкам экспертов, четвертая часть потребительской корзины украинца – импортные товары, в том числе и энергетические ресурсы. От курса доллара зависят стоимость газа, бензина. При этом цены на бензин закладывают в расходы на транспортировку товаров.

В Украине к доллару «привязаны» цены на технику, квартиры на вторичном рынке, автомобили и т.д.

Источник: http://from-ua.com