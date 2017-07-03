Как возобновить работу ПК после «петиной» атаки: рекомендации от киберполиции

03.07.2017 12:30

В киберполиции опубликовали рекомендации пользователям, компьютеры которых подверглись атаке вируса Petya.A, как восстановить доступ к операционной системе.

Отмечается, что шанс восстановить информацию в компьютере есть в двух случаях: когда компьютеры заражены, частично зашифрованы, система начала процесс шифрования, но внешние факторы прекратили процесс шифрования, и когда компьютеры заражены, но при этом процесс шифрования таблицы MFT еще не начался, передает Корреспондент.

Если же компьютеры полностью заражены, зашифрованы и восстановление требует знания закрытого ключа, пока не установлен способ, который гарантированно проводит расшифровку данных.

В киберполиции информировали, что решением этого вопроса совместно занимаются, в частности, специалисты Департамента киберполиции, СБУ, отечественных и международных IТ-компаний.

Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя Petya.A 27 июня поразила IT-системы украинских компаний и ряда других стран.

Источник: http://from-ua.com