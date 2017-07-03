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Как возобновить работу ПК после «петиной» атаки: рекомендации от киберполиции
В киберполиции опубликовали рекомендации пользователям, компьютеры которых подверглись атаке вируса Petya.A, как восстановить доступ к операционной системе.
Отмечается, что шанс восстановить информацию в компьютере есть в двух случаях: когда компьютеры заражены, частично зашифрованы, система начала процесс шифрования, но внешние факторы прекратили процесс шифрования, и когда компьютеры заражены, но при этом процесс шифрования таблицы MFT еще не начался, передает Корреспондент.
Если же компьютеры полностью заражены, зашифрованы и восстановление требует знания закрытого ключа, пока не установлен способ, который гарантированно проводит расшифровку данных.
В киберполиции информировали, что решением этого вопроса совместно занимаются, в частности, специалисты Департамента киберполиции, СБУ, отечественных и международных IТ-компаний.
Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя Petya.A 27 июня поразила IT-системы украинских компаний и ряда других стран.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, вирус, компьютер, киберполиция
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