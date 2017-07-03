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Луценко начинает чистку в Раде: кто попадет под удар

03.07.2017 13:30
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Луценко начинает чистку в Раде: кто попадет под удар

Генпрокурор Юрий Луценко всю неделю будет ходить в Верховную Раду, чтобы добиться ареста народных депутатов

Об этом в Facebook заявила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

«Генеральный прокурор Юрий Луценко всю текущую неделю, с 3 по 7 июля, будет каждый день ходить на заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента представления, чтобы отстаивать позицию ГПУ по привлечению к уголовной ответственности пятерых народных депутатов», — сообщила Сарган.

Также с Луценко будет навещать парламент вместе со своим замом, главой САП Назаром Холодницким.

Так, сегодня рассмотрено представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Евгения Дейдея (фракция «Народный фронт»).

Во вторник, 4 июля, в 10:00 комитет рассмотрит представление на Олеся Довгого (группа «Воля народа»).

В среду, 5 июля, 10:00 — Андрея Лозового (фракция «Радикальной партии»).

В четверг, 6 июля, в 10:00 — Максима Полякова (фракция «Народный фронт»).

В пятницу, 7 июля, в 10:00 — Борислава Розенблата (фракция «Блок Петра Порошенко»).

Отметим, что комитет еще не определил дату заседания по Михаилу Добкину.

Напомним, что у Луценко достаточно доказательств для снятия депутатской неприкосновенности с шести народных избранников. По его словам, все представления, которые в настоящее время уже находятся в парламенте, подкрепленные законно собранными доказательствами: аудиозаписями, видео и свидетельствами очевидцев.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, Луценко, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада
 
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