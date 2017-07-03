Если "Нафтогаз" откажется от услуг облгаззбутив, то цена газа для должников вырастет в 2,5-3,5 раза. Об этом заявил заместитель председателя правления "Киевгаз" Юрий Лебедев, передает УНН со ссылкой на 24tv.

При прямых поставках газа от НАК "Нафтогаз Украины" абонент-должник будет получать письменное уведомление с требованием самостоятельно прекратить потребление природного газа. Если абонент продолжит потреблять газ, то фактически потребленный объем будет учитываться по промышленной цене с коэффициентом 2. Например, в мае 2017 такая цена составляла 18,24 грн вместо 6.95 грн за 1 метр кубический.

В Киеве около 30% абонентов не вносят плату за услуги газоснабжения в установленные законодательством сроки. При расчетах с облгаззбутах к должникам не применяются штрафные санкции и не начисляется пеня, а наоборот предоставляется возможность провести реструктуризацию долга. Нехватка средств же компенсируется за счет соответствующего оператора газораспределительных сетей - в данном случае ПАО "Киевгаз".

Эксперт объясняет, что обязанности, возложенные на поставщиков, будут просто перепоручены, а с должниками по всей Украине начнут работать коллекторы.

"Фактически, предлагая это новшество, "Нафтогаз" под благим предлогом чистоты рынка и борьбы с посредниками предлагает схему "купи, продай, перепродает", но молчит о том, что эта игра приведет к значительному удорожанию газа для должников", - подчеркнул Ю.Лебедев.